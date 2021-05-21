В пятницу, 21 мая, известная украинская певица Настя Каменских выпустила новый альбом "Красное вино". Релиз состоит из 15 треков. Сама певица рассказала, что посвятила этот альбом своим чувствам и переживаниям. Об этом она написала в Instagram.

Счастлива написать это: альбом "Красное вино" уже в сети. Это альбом о настоящей женщине и о любви, от которой кружится голова. Он, как дорогой терпкий напиток, вобрал в себя все оттенки женских чувств. 15 таких разных и неповторимых треков, каждый из которых имеет свой уникальный характер и историю, особенные переживания и эмоции. Это альбом обо мне. Я дарю вам многогранность моих чувств. И надеюсь, каждая сможет найти в нем себя. Под эти песни можно и веселиться, и грустить, и мечтать, и танцевать до утра. Слушайте и наслаждайтесь.

Также Каменских опубликовала клип на песню "Красное вино". В нем она снялась в двух образах. Первый состоит из ярко-красного платья, расшитого камнями, с глубоким декольте и длинной бахромой. Для второго образа она выбрала блестящий золотой топ с глубоким декольте и большими плечами и черные леггинсы.

Напомним, после смерти отца Настя Каменских посвятила песню и клип папе в котором снялась вместе со своей мамой.

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