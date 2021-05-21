Під Києвом затримали учасників банди грабіжників [ Редактировать ]
Під Києвом затримали трьох учасників злочинного угруповання, які грабували та катували людей. Зловмисники зі зброєю пробиралися в приватні будинки та офіси.
Зв'язували й мордували людей, зокрема, розпеченою праскою, вимагали гроші. Бандити орудували на Львівщині, Закарпатті та Харківщині. Загальна сума награбованого - понад 200 тисяч доларів.
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Зв'язували й мордували людей, зокрема, розпеченою праскою, вимагали гроші. Бандити орудували на Львівщині, Закарпатті та Харківщині. Загальна сума награбованого - понад 200 тисяч доларів
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