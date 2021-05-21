Бандити орудували на Львівщині, Закарпатті та Харківщині

Під Києвом затримали трьох учасників злочинного угруповання, які грабували та катували людей. Зловмисники зі зброєю пробиралися в приватні будинки та офіси.

Зв'язували й мордували людей, зокрема, розпеченою праскою, вимагали гроші. Бандити орудували на Львівщині, Закарпатті та Харківщині. Загальна сума награбованого - понад 200 тисяч доларів.