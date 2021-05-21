Правительство Канады продлило запрет на необязательные поездки в страну. Ограничения будут действовать по меньшей мере до 21 июня.

Об этом сообщил министр общественной безопасности Канады Билл Блэр в Twitter.

"Мы продлеваем ограничения на несущественные международные поездки и пересечение границы с США до 21 июня 2021 года. Мы будем продолжать основывать наши решения на наилучших доступных рекомендациях общественного здравоохранения, чтобы защитить канадцев от COVID-19", - написал он.

Ранее мы писали, что открытие границ и "паспорта" иммунизации будет одним из главных на саммите глав государств и правительств Евросоюза, который запланирован на 25 мая. Украина уже договаривается с ЕС о совместимости COVID-паспортов.

Напомним, что для украинцев открыты 107 стран. "Подробности" писали о правилах въезда и необходимых документах.