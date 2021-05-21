Иностранные туристы, привитые от COVID-19 вакцинами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), смогут въехать в Испанию с 7 июня. Об этом сообщает "Коммерсант".

О снятии ограничений для привитых туристов объявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

С 7 июня мы будем рады принять всех вакцинированных людей... независимо от их страны происхождения.

Гражданам Великобритании въезд на Пиренеи разрешат уже с понедельника, 24 мая.

Аналогичное требование о вакцинации от коронавируса накануне одобрил Совет Европейского Союза для всех стран-членов ЕС, но без указания сроков.

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В Евросоюзе одобрены для применения четыре вакцины: AstraZeneca (Vaxzevria), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Moderna и Johnson & Johnson (Janssen).

Кроме того, ЕС регулярно обновляет "зеленый" список "безопасных" стран. Путешественникам из стран в этом списке разрешается въезжать в блок, даже если они не вакцинированы, но им потребуется предъявить доказательства недавнего отрицательного ПЦР-теста. Сейчас в списке всего восемь стран, включая Австралию, Новую Зеландию, Южную Корею, Израиль, Таиланд, Сингапур, Руанду и Китай.

Открытие границ и "паспорта" иммунизации будет одним из главных на саммите глав государств и правительств Евросоюза, который запланирован на 25 мая. Украина уже договаривается с ЕС о совместимости COVID-паспортов.

Напомним, что для украинцев открыты 107 стран. "Подробности" писали о правилах въезда и необходимых документах.