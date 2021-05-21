Генерал-майор Віктор Назаров - не винен. І це оскарженню не підлягає. Такий вердикт Верховного Суду у справі збитого над Луганськом літака Іл-76. Справа Назарова була резонансною та показовою. Бо створювала прецедент. Назарова 2017 засудили до 7 років ув'язнення за службову недбалість.

Червень 2014 р.

У червні 2014 під час посадки в Луганському аеропорту збили літак із десантниками, тоді загинули 49 військових. Назаров у той час був начальником оперативного штабу АТО і планував цю операцію.

Грудень 2020. м. Дніпро.

Переглянути це судове рішення торік закликали генерали та дипломати США та Євросоюзу. Бо цивільні суди не можуть давати оцінку діям військових командирів в умовах війни. Головними винуватцями злочину визнано тодішнього луганського ватажка Ігоря Плотницького і двох його поплічників. Цьогоріч у березні суд у Дніпрі заочно засудив їх до довічного ув'язнення.

А нині суд остаточно поставив крапку в справі Віктора Назарова і визнав, що в діях генерал-майора складу злочину не було.