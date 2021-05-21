На Донбасі зафіксували п'ять обстрілів по українських позиціях [ Редактировать ]
Сьогодні на Донбасі п'ять обстрілів. Ворог гатив по українських позиціях з важких мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів. Більше про ситуацію на фронті - Руслан Смєщук.
Передові позиції між Красногорівкою та окупованим Донецьком. Ланка оборони гаряча, тут проти армійців працює майже весь спектр ворожих калібрів - від автоматів до гармат.
Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:
Весьма активно, агресивно. Постоянно идут обстрелы. 4 рапиры ушло на город, возле кладбища упало.
Таких, як Олександр, називають кістяком української армії. На передовій від початку війни - досвідчений і мотивований.
Зараз вони не висовуються, тому що в нас там по краях, по флангах теж хлопці стоять - прикривають.
Це ще один боєць із цієї когорти. Із незвичним позивним - "Смайлик". Каже - на фронт буквально пробивався.
Позивний "Смайлик", військовослужбовець Збройних сил України:
Я пішов в 14 році до воєнкомату, а мені сказали що для мене місця нема. В 19 році вже вибив. Добровільно. Попав не туди куди хотів. Хотів на механіка водителя БМП, а попал на рапіру.
До слова, свій веселий позивний здобув завдяки гарматі.
Вистреляв в мішені улибку. Це 100 міліметровими. Ну і після того причепилося до мене цей позивний - смайлик.
А це вже інша позиція. Тут не менш гаряче, реактивні гранати та міни - стабільно прилітають по кілька разів на тиждень. Тут нас зустрічає ще один армієць із ветеранського корпусу.
Позивний "Сем", військовослужбовець Збройних сил України:
Це для мене не перша війна, перша була в Афганістані, там було якось більш понятно - чим тут. А чим? Розумієте - не було такої гидоти як тут коли запрошується перемир'я, і починається бій. Просять хлібне перемир'я, і починають стріляти. Просять шкільне перемир'я і починають стріляти.
І тоді в Афганістані, і тепер на Донбасі "Сем" воює не лише з автоматом, а й ось із таким приладдям. Чоловік - бойовий медик.
З 17 року я нагороджений орденом за врятовані життя. І це для мене сама дорога нагорода. Це не державна - волонтерська.
І доки такі вояки тримають оборону на передовій, усі ми можемо почуватися в безпеці.
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