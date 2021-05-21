В пятницу вечером, 21 мая, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "НТН" "МИР или ВОЙНА", народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич прокомментировал работу Владимира Зеленского на посту президента.

"Ну вот я внимательно смотрю эти ТОП-10 побед... Ну честно говоря, это явка с повинной. Мы думали, что это - фейк. "Запуск великого будівництва" - ну это будет еще и запуск большой коррупции и это станет последний скандал, который вас и похоронит. Прожиточный минимум до 2189 грн, а при этом минимальная пенсия 1769 грн! Никогда минимальная пенсия не была меньше прожиточного минимума", - заявил депутат.

Он также отметил: Диджитализация... на холодильники это сильно повлияло? В квартирах стало теплее, а холодильники стали вкуснее и дешевле? "Стоп виведенню коштів в офшори" - ну это вызывает смех. Легализация азартных игр... На уши в условиях пандемии поставили всю Раду! Голосовали несколько месяцев, чтобы ввести казино! Скажите, люди стали богаче, потому что стало работать казино?".

Депутат также заявил, что Украине к вступлению в НАТО еще очень далеко.

"Відкриття ринку землі" - вы еще не понимаете, какой ящик пандоры вы открыли! Уже есть первые последствия. "Народовладдя чинить референдум"... попробуй собери еще этот референдум! Дальше - ипотека под 7%... При этом вы поднимаете ставки на финансирование! "Україна в клубі шести найближчих партнерів НАТО" - что такое в клубе шести стран близких к НАТО? Уважайте себя. Нас никто не видит в НАТО в ближайшие 30 лет", - сказал Шуфрич.

Однако, депутат все же нашел позитивные действия президента.

"С большим трудом я нашел позитив. Вернулись моряки! Да, это были прямые переговоры и они дали результаты. Парижский саммит - это был успех. Прямой президентский рейтинг был 71%", - резюмировал Нестор Шуфрич.