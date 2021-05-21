У п'ятницю ввечері, 21 травня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" радник керівника Офісу Президента України Олексій Арестович розповів, що вдалось президенту Володимиру Зеленському та що не вдалось за ці 2 роки.

Перше, що зробив президент Зеленський, це безпрецедентно за 30 років, він запропонував ідею центризму. Він намагається бути президентом всіх українців, а не частини України. Чи вдається - це питання. Але, намагається.

"Друге - в нас багато недоліків в команді. Я можу критикувати нас, як ніхто інший, ми бачимо це зсередини. Але Зеленський ніколи не був професійним політиком. Звісно, що ти наобіцяєш багато, прагнеш щиро це зробити. Що ми бачимо по пресконференції? Ми бачимо людину, яка дійсно хоче змінити щось для народу", - сказав він.

В мене враження, що ми отримали літак, який летить, горить, з 4 двигунів не працюють 3, один "кашляє", по нам стріляють додатково, і ми маємо зробити з нього першокласний лайнер за 2 роки? Такого не буває. Якщо навіть ковіду не було б, то результати були б кращі. Оскільки ми отримали ковід, то ситуація складніша. Ковід, війна - два фактори, які вбивають будь-яке прагнення.

"Тим не менше, головний вектор перебудови тіньового суспільства, економіки у відкрите суспільство - він зберігається і є наміром президента", - підсумував він.