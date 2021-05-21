В пятницу, 21 мая, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "НТН" "МИР или ВОЙНА" советник президента Украины Олег Устенко рассказал, когда в Украине начнет развиваться экономика.

"Страна любая (и Украина в том числе) может работать и бороться эффективно с бедностью только в одном случае: если она будет показывать значительный экономический рост. Этот значительный экономический рост должен идти от 5% в год. Правда, что 2020 год подорвал подобного рода планы. С одной стороны, мы ожидаем, что рост будет значительным уже в 2021 году", - рассказал советник президента.

Он добавил: "Чем будет подкреплен рост? Первое - это рост дохода домохозяйств. Первый импульс - это рост прежде всего средней заработной платы, минимальной зарплаты. Она уже улучшена с начала этого года до 6000 грн. И с 1 декабря текущего года будет 6500 грн. Средняя зарплата находится на уровне 13000 грн, а это 470 долларов. Это на 25% выше, чем было в марте 2019 года".

Устенко также заявил, что в Украине есть большие проблемы с инвестициями.

"Никогда Украина в новейшей экономической истории не имела такой низкой учетной ставки и никогда так дешево не кредитовали ни предприятие, ни население. Да, действительно, в Украине есть серьезная проблема с инвестициями. И в прошлом году фактически был обвал инвестиционный... Рецепт единый для любой такой ситуации - экономический рост", - резюмировал Олег Устенко.