Бежать будут как профессиональные спортсмены, так и дети/ фото: kharkov.comments.ua

В столице в связи с проведением "Спринт триатлон Кубок Киева 2021" 22 и 23 мая будет полностью перекрыт центр города. В рамках мероприятия будет проведен чемпионат Украины по триатлону.

Профессиональные спортсмены будут проходить квалификации для выхода на международный уровень. Также в забеге будут принимать участие дети в возрасте от 1 до 12 лет. Правоохранители перекроют движение на улицах с 18:00 21 мая по 22:00 23 мая будет перекрыто движение автотранспорта на Контрактовой площади; с 5:00 22 мая в 22:00 23 мая будет перекрыто движение на Почтовой площади (Причал 6-10).

Отмечается, что график перекрытия улиц будет выглядеть следующим образом:

22 мая

ул. Андреевская (от ул. Петра Сагайдачного до ул. Братской) — с 14:30 до 17:30; ул. Братская (от ул. Андреевской до ул. Борисоглебской) — с 14:30 до 17:30;

ул. Борисоглебская (от ул. Волошской до ул. Братской) — с 14:30 до 17:30;

ул. Волошская (от ул. Григория Сковороды до ул. Борисоглебской) — с 14:30 до 17:30;

ул. Григория Сковороды (от пл. Контрактовой до ул. Волошской) — с 14:30 до 17:30 ул. Петра Сагайдачного — с 14:30 до 17:30.

23 мая

ул. Петра Сагайдачного — с 07:00 до 12:30; Боричев спуск — с 07:00 до 12:30;

ул. Набережно-Крещатицкая (в направлении Гаванского моста) — с 07:00 до 12:30;

Гаванский мост (в направлении Северного моста) — с 07:00 до 12:30;

ул. Набережно-Рыбальская (в направлении Северного моста до ул. Электриков) — с 07:00 до 12:30;

Набережное шоссе (в направлении Гаванского моста) — с 07:00 до 12:30;

Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) — с 07:00 до 12:30;

поворот с моста Метро на Набережное шоссе — с 07:00 до 12:30.

При этом о всех изменениях в движении общественного транспорта во время перекрытия улиц будет сообщено дополнительно.

Ранее мы писали, что в Киеве на выходных ограничили движение на части улиц на левом берегу столицы. Столь серьезные ограничения были связаны с проведением соревнования по дуатлону "Кубок Киева 2021", они были введены 15 и 16 мая.

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