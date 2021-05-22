В Киеве на выходных перекроют центральные улицы: список [ Редактировать ]
В столице в связи с проведением "Спринт триатлон Кубок Киева 2021" 22 и 23 мая будет полностью перекрыт центр города. В рамках мероприятия будет проведен чемпионат Украины по триатлону.
Профессиональные спортсмены будут проходить квалификации для выхода на международный уровень. Также в забеге будут принимать участие дети в возрасте от 1 до 12 лет. Правоохранители перекроют движение на улицах с 18:00 21 мая по 22:00 23 мая будет перекрыто движение автотранспорта на Контрактовой площади; с 5:00 22 мая в 22:00 23 мая будет перекрыто движение на Почтовой площади (Причал 6-10).
Отмечается, что график перекрытия улиц будет выглядеть следующим образом:
22 мая
- ул. Андреевская (от ул. Петра Сагайдачного до ул. Братской) — с 14:30 до 17:30; ул. Братская (от ул. Андреевской до ул. Борисоглебской) — с 14:30 до 17:30;
- ул. Борисоглебская (от ул. Волошской до ул. Братской) — с 14:30 до 17:30;
- ул. Волошская (от ул. Григория Сковороды до ул. Борисоглебской) — с 14:30 до 17:30;
- ул. Григория Сковороды (от пл. Контрактовой до ул. Волошской) — с 14:30 до 17:30 ул. Петра Сагайдачного — с 14:30 до 17:30.
23 мая
- ул. Петра Сагайдачного — с 07:00 до 12:30; Боричев спуск — с 07:00 до 12:30;
- ул. Набережно-Крещатицкая (в направлении Гаванского моста) — с 07:00 до 12:30;
- Гаванский мост (в направлении Северного моста) — с 07:00 до 12:30;
- ул. Набережно-Рыбальская (в направлении Северного моста до ул. Электриков) — с 07:00 до 12:30;
- Набережное шоссе (в направлении Гаванского моста) — с 07:00 до 12:30;
- Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) — с 07:00 до 12:30;
- поворот с моста Метро на Набережное шоссе — с 07:00 до 12:30.
При этом о всех изменениях в движении общественного транспорта во время перекрытия улиц будет сообщено дополнительно.
Ранее мы писали, что в Киеве на выходных ограничили движение на части улиц на левом берегу столицы. Столь серьезные ограничения были связаны с проведением соревнования по дуатлону "Кубок Киева 2021", они были введены 15 и 16 мая.
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