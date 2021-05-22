В селе Бровки-Первые Житомирской области на крыше одного из грузовых вагонов было найдено обгоревшее тело молодого парня. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Национальной полиции.

Правоохранителям удалось установить личность погибшего. Им оказался 18-летний житель Вчерайшенской сельской территориальной громады Бердичевского района Житомирской области.

Вечером 21 мая в Бердичевский райотдел полиции поступило сообщение об обнаружении тела человека на грузовом вагоне. На железнодорожной станции Бровки-Первые, в Андрушевском районе, на одном из грузовых вагонов, над которым проходит высоковольтная линия электрических проводов, было выявлено обгоревшее тело человека.

Отмечается, что тело было направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время идет выяснение всех причин и обстоятельств страшного инцидента.

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Кроме того, в Днепропетровской области полицейские обнаружили тело 23-летнего Ярослава Пурика. Парня разыскивали как пропавшего без вести с 10 апреля, Правоохранители вызвали спасателей, которые позже достали тело и передали его сотрудникам полиции.

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