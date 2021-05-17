В Ивано-Франковске в лифтовой шахте недостроенного дома на улице Надречной нашли тела двух мужчин. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

О страшной находке на "102" около 4:30 утра 17 мая сообщил местный житель. Он рассказал, что в лифтовой шахте обнаружил тело человека.

Личности погибших уже установили - это жители Ивано-Франковска, 1975 и 1986 года рождения. Их тела отправили для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая должна установить причины смерти.

Полиция в свою очередь проводит осмотр места преступления, ищет возможных свидетелей происшествия и изучает видео с камер наблюдения.

Напомним, что недавно в Одессе произошел несчастный случай в одном из многоэтажных домов. Там оборвался лифт с восьмью пассажирами.