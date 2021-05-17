В Ивано-Франковске в шахте лифта нашли два трупа [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Ивано-Франковске в лифтовой шахте недостроенного дома на улице Надречной нашли тела двух мужчин. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
О страшной находке на "102" около 4:30 утра 17 мая сообщил местный житель. Он рассказал, что в лифтовой шахте обнаружил тело человека.
Личности погибших уже установили - это жители Ивано-Франковска, 1975 и 1986 года рождения. Их тела отправили для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая должна установить причины смерти.
Полиция в свою очередь проводит осмотр места преступления, ищет возможных свидетелей происшествия и изучает видео с камер наблюдения.
Напомним, что недавно в Одессе произошел несчастный случай в одном из многоэтажных домов. Там оборвался лифт с восьмью пассажирами.
по теме
Трагедия случилась на трассе Киев-Харьков-Должанский
Мужчина ограбил сначала один магазин, но ему оказалось мало. Сейчас его ищет полиция – на вид ему около 60-70 лет
Потужний вибух розбудив жителів спального мікрорайону Івано-Франківська - кому належало авто? І чому стрільця не помітили?
Нападение на президента футбольного клуба "Сумы" произошло вечером 9 мая после совместного распития алкоголя. Геннадия Демьяненко называют владельцем юридической компании "LS Group". Свою карьеру он начинал в прокуратуре
За даними поліції, зловмисник цілив з берега річки. Хто власник автівки - не повідомляють. На момент пострілу вона була порожньою, ніхто не постраждав. Правоохоронці розшукують стрільця