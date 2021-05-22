Німеччина відпочиває від карантину: кого пускають у заклади? [ Редактировать ]
Тим часом у Німеччині на коронавірусну статистику вже не озираються. Там повертаються до звичного життя. В країні запрацювали музеї, парки розваг, кафе й ресторани. Єдина проблема - пускають у ці заклади не всіх.
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Власник берлінського ресторану Фабіо протирає пил зі столів. Нарешті, після багатомісячної паузи, він знову готується приймати гостей. Щоправда, обслуговувати відвідувачів дозволено лише на терасі.
Фабіо, власник ресторану:
Трохи не розумію, чому люди, які вакциновані або вже перехворіли на коронавірус, не можуть зайти в приміщення. Складні правила. Але що я можу зробити?
Правил, справді, багато. Столи на терасах мають стояти на відстані, за кожним можуть сидіти не більше як п'ятеро осіб. І це ще не все. Є вимоги і до відвідувачів.
Щоб пообідати або просто випити кави на терасі кафе чи ресторану треба спершу довести, що ти - безпечний для навколишніх. Наприклад, показати паспорт вакцинації чи довідку про перенесений COVID-19. У кого немає ні того, ні іншого, мусить надати свіжий негативний тест на коронавірус. Його можна зробити безплатно у спеціальних центрах експрес-тестування.
Ані вимоги, ані прохолодна погода німців не злякали. Одразу після відкриття, на терасах кафе і ресторанів вже сиділи перші гості.
Петер, житель Берліна:
Свобода! Нарешті знову можна випити кухоль пива!
Даніель, житель Берліна:
Тепер ми можемо вийти з дому і увечері десь посидіти з друзями, поговорити вживу, а не по телефону. Звісно, для цього треба бути вакцинованим чи здати тест. Але це вже крок у правильному напрямку.
Окрім кафе і ресторанів, запрацювали музеї, басейни під відкритим небом і парки розваг.
Ян, житель Німеччини:
Я обожнюю цей парк розваг! Був тут в останній день перед локдауном, і прийшов у перший після його відкриття.
Маріон, жителька Німеччини:
Нам пощастило купити квитки. І знову хоч трохи пожити нормальним життям. Усе було зачинено місяцями!
Вимоги для входу ті самі: довідка про вакцинацію або свіжий негативний тест на COVID-19.
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