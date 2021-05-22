Послабили коронавірусні обмеження цього тижня і в багатьох інших європейських країнах. Італія скоротила час комендантської години, у Франції після піврічної перерви відкрилися ресторани й кафе. А президент Еммануель Макрон випив перший келих на терасі зі словами "За Україну". Більше подробиць - далі у сюжеті.

Переповнені тераси, щасливі люди - таким бачимо Париж останні кілька днів. Відкривати ресторани після піврічної перерви французька влада вирішила не у вихідні, а серед тижня. Щоб молодь таки розійшлася ввечері додому. Підняв келих у натовпі й президент Еммануель Макрон. І коли почув, як хтось вигукує тост українською, відповів - "За Україну!"

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Перших осіб держави за столиками ресторанів можна було побачити і в Австрії. Там теж - сім місяців поспіль усі заклади харчування були зачинені. А коли відкрилися, від вечері на терасі не втримався і канцлер Себастьян Курц.

Себастьян Курц, австрійський канцлер:

Ми, звісно, дуже радіємо. Бо це відкриття дає бізнесу можливість знову заробляти. 150 тисяч людей можуть повернутися на свої робочі місця, вони місяцями не могли вийти на роботу, хоч і дуже хотіли.

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Для іспанців головною новиною тижня стало відновлення туризму. Уже з понеділка до країни пускатимуть британських подорожан та гостей із тих країн, де невисокі показники захворюваності - Нової Зеландії, Південної Кореї, Китаю.

Педро Санчес, прем'єр-міністр Іспанії:

Більше того, з 7 червня до Іспанії буде дозволено в'їжджати туристам із усіх інших країн. Серед них дуже важливі для нашого туристичного сектору Сполучені Штати Америки - за умови наявності довідки про проходження повного курсу імунізації сертифікованими Європейським медичним агентством або ВООЗ вакцинами.

Кому з-поза меж ЄС відкривати кордони, кому ні, країни-члени мають право вирішувати самостійно. У Брюсселі затвердили цифровий паспорт вакцинації і рекомендували всім утриматися від додаткових вимог до туристів - на кшталт карантину чи тесту. Проте кожен уряд самостійно вирішуватиме, чи достатньо безпечно допускати тих чи інших іноземців і на яких умовах