Хліб, яйця, макарони та інтернет. Витрати на нього хочуть включити до прожиткового мінімуму. Додати до споживчого кошика мають й витрати на мобільний зв'язок. Бо у Мінцифри вважають, що можливість доступу до всесвітньої мережі та дзвінок по мобільному - є життєвою необхідністю людини.

Коли зміни запровадять та як пропозицію сприйняли українці - дізнавалася Ірина Розова

Яйця, овочі, хліб - до споживчого кошика українців можуть додати ще кілька віртуальних складових - мобільний зв’язок та інтернет, без якого вже інколи й не розрахуєшся.

Інтернет та мобільний зв’язок заощаджують наш час і фінансові ресурси, переконані у Мінцифри, а ще дозволяють викликати швидку, навчатися онлайн та дистанційно працювати, купувати квитки для подорожей, звертатися до влади та навіть скаржитися на корупціонерів. Тож додати до переліку споживчого кошика ці дві послуги необхідно. Бо це теж - базові потреби. І люди з цим повністю згодні.

Кожен день користуємося, в звичайному житті не одна людина не обходиться без мобільного зв’язку.

В современных реалиях это, как рука или нога.

Я не можу вже без інтернета!

Мені здається що просто кожна людина не зможе обійтися - ані молоді, просто він усюди ми бачимо, у нас також робота зв’язана з інтернетом.

Я без этого свое существование сейчас не представляю, потому что в период дистанционной работы интернет просто выручил дал возможность не лишиться ни зароботка, ни рабочего места ничего. Я стараюсь, чтобы техническое обеспечение соответствовало, к сожалению это много денег.

А от про розтрати на саму техніку - телефон або комп"ютер, поки не йдеться. До речі, весь набір продуктів та послуг для прожиткового мінімуму офіційно не переглядали з 2016. А два роки потому Верховний суд визнав цей перелік незаконним. Бо фактично він був перенесений ще з 2000. Але попри рішення суду, уряд не переглянув споживчий кошик для українців і досі.

Олег Пендзин, економічний експерт:

Прожитковий мінімум він складається з трьох частин - там є кошик продуктовий, кошик послуг і кошик промислових товарів, так от на сьогоднішній фактичний прожитковий мінімум, який закладено в держбюджет він перекриває тільки кошик продуктів, все що стосується послуг в нього на сьогоднішній день не входить, тому що там 2 200 гривень на сьогоднішній момент.

Фактичний прожитковий мінімум за підрахунками Мінсоцполітики, на сьогодні складає не менше 5 тисяч гривень.

Олег Пендзин, економічний експерт:

Позиція міжнародної організації праці, яка власне формує, що має обов’язково входити в прожитковий мінімум і з цієї точки зору, наприклад в Конституції України є право кожної людини на житло, ми про це все знаємо, в прожитковому мінімумі немає жодної копійки витрат на оренду житла, тобто формально ви право маєте, реально ви скористатися ним не можете, бо в прожитковому мінімумі цифри немає. Є право на освіту, в прожитковому мінімумі немає жодної копійочки на освітній процес.

Яку суму на інтернет-витрати додадуть до прожиткового мінімуму поки невідомо. Але середній рахунок українців - 300 грн.

Десь до триста гривень я витрачаю

Інтернет сто п'ятдесят, а мобільний зв’язок, п’ять карточек по сто двадцать гривень, до тисячи гривен.

450 гривен где-то в месяц.

Сто п’ятдесят гривень домашній, стільки же мобільний, триста гривень буде.

Усі розрахунки урядовці робитимуть тільки після ухвалення Верховною Радою відповідної постанови. Цей документ Мінцифри подало до Парламенту ще на початку квітня. Далі - органи влади матимуть місяць на його оновлення. Тож можливо, розширення кошику стане приводом для його осучаснення і не лише технологічного.