Стоп продажу землі. Ініціативна група Всеукраїнського референдуму сьогодні на Київщині виступила проти закону, який відкриває ринок землі в Україні.

Фермери, представники профспілок і громадських організацій загалом понад сімнадцять тисяч людей - усі обстоюють проведення національного референдуму. Саме на ньому народ має вирішити, як розпоряджатися українською землею. Нагадаю, закон про землю депутати ухвалили 31 березня. Ним із 1 липня цього року скасовується мораторій на продаж аграрної землі

Юлія Тимошенко, народний депутат, голова ВО "Батьківщина":

Нам треба підняти людей на ту мирну боротьбу, яка називається референдумом і треба зібрати мінімум чотири мільйони підписів. І саме головне пояснити людям, що сьогодні відволікають увагу людей, різними скандалами політичними, заявами про різні санкції. поки у нас у всіх забирають землю, країну, власність, освіту, охорону здоров’я, поки нас залишають по суті країною, народом без майбутнього, але так не буде. Поки ми з вами наше покоління не опустили руки і здатні боротися, доки нікому не дамо нищити наше сьогодення і майбутнє.