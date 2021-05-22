На Київщині виступили проти продажу української землі [ Редактировать ]
Стоп продажу землі. Ініціативна група Всеукраїнського референдуму сьогодні на Київщині виступила проти закону, який відкриває ринок землі в Україні.
Фермери, представники профспілок і громадських організацій загалом понад сімнадцять тисяч людей - усі обстоюють проведення національного референдуму. Саме на ньому народ має вирішити, як розпоряджатися українською землею. Нагадаю, закон про землю депутати ухвалили 31 березня. Ним із 1 липня цього року скасовується мораторій на продаж аграрної землі
Юлія Тимошенко, народний депутат, голова ВО "Батьківщина":
Нам треба підняти людей на ту мирну боротьбу, яка називається референдумом і треба зібрати мінімум чотири мільйони підписів. І саме головне пояснити людям, що сьогодні відволікають увагу людей, різними скандалами політичними, заявами про різні санкції. поки у нас у всіх забирають землю, країну, власність, освіту, охорону здоров’я, поки нас залишають по суті країною, народом без майбутнього, але так не буде. Поки ми з вами наше покоління не опустили руки і здатні боротися, доки нікому не дамо нищити наше сьогодення і майбутнє.
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