Врятувати річку. Більше ніж сотня харків'ян вийшли сьогодні на берег Уди. Там утворилися величезні острови зі сміття. Активісти витягали з річки пластик, скло, взуття, старі меблі, медичні й промислові відходи.

Люди скидають у річку непотріб, не замислюючись, що вона впадає в Сіверський Донець, звідки бере питну воду вся Харківщина. Світлана Шекера продовжить.

Річка Уда тече через місто Харків і впадає в Сіверський Донець. Цієї весни місцеві забили на сполох.

Посеред річки утворилися цілі острови зі сміття. І вони фактично заблокували течію. Через щільний шар пластику зі склом, кисень уже не потрапляв на дно. Вимерла риба.

Тетяна Магерко, жителька с. Бабаї:

Мы понимаем, что мы дошли до уровня точки невозврата. Если мы сейчас не сделаем ничего мы просто потеряем вообще эту реку и можем без воды остаться.

Еко-активісти кинули клич у соцмережах. Прибирати річку першого разу приїхало сто людей. Сьогодні - майже вдвічі більше. Активісти привезли свої надувні човни. Місцева влада виділила екскаватор із трактором. Допомагають водолази ДСНС.

Чоловіки на човнах обстежують сміттєвий острів, чіпляють великі колоди. Ще частину - тросами витягають на берег.

Дрібне сміття вибирають корзинами й передають дівчатам на берег. Ті сортують.

Шприців дуже багато і вони більш відкриті, тому це дуже небезпечно.

Это ушная палочка, но без самой мягкой истории тут очень много их находили. Это не бытовой потребитель сбрасывает, это какая-то переработка пластика.

Та найскладніше вибирати перемішаний із ряскою та землею дрібний пластик.

Это пластик, который перезимовал. Он развалился на микропластик. И теперь его невозможно выбрать. Поэтому бутылки никуда не исчезают. Они просто разваливаются на вот такой вот мусор, и это отравляет почву. Птицы, рыбы и вообще животные забивают их желудки и умирают.

Активісти кажуть, звертатимуться до правоохоронців, щоб ті виявили, хто саме скидає в річку промислові відходи.

Тетяна Магерко, жителька с. Бабаї:

Здесь стоит жуткий запах ацетона, для нас это загадка пока. То ли это из-за того, что вода загрязнена, какие-то процессы происходят, и образуются какие-то химические вещества, то ли идёт ещё какой-то сброс в реку нечистот.

Увесь зібраний пластик та скло активісти відправили на переробку.

Артем Приходько, екоактивіст:

Мы договорились с организацией, которая занимается переработкой пластика. В целом получилось у нас 800 кг это пэт пластика, 300 кг было стекла белого. И 600 кг было боя цветного стекла.

Щоб місцевість не засмічували знову, активісти хочуть зробити тут ландшафтний парк.

Юлія Гриневич, учасниця акції:

Тобто природоохоронна зона. Для збереження ареалу проживання тварин, птахів, тут коридор зелений перелітних птахів розташований в цій зоні.

Після сьогоднішнього прибирання залишилися ще кілька сміттєвих островів. Тож активісти приїдуть сюди ще.