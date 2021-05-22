Активісти очищали берег Уди: хто засмічує річку на Харківщині? [ Редактировать ]
Врятувати річку. Більше ніж сотня харків'ян вийшли сьогодні на берег Уди. Там утворилися величезні острови зі сміття. Активісти витягали з річки пластик, скло, взуття, старі меблі, медичні й промислові відходи.
Люди скидають у річку непотріб, не замислюючись, що вона впадає в Сіверський Донець, звідки бере питну воду вся Харківщина. Світлана Шекера продовжить.
Річка Уда тече через місто Харків і впадає в Сіверський Донець. Цієї весни місцеві забили на сполох.
Посеред річки утворилися цілі острови зі сміття. І вони фактично заблокували течію. Через щільний шар пластику зі склом, кисень уже не потрапляв на дно. Вимерла риба.
Тетяна Магерко, жителька с. Бабаї:
Мы понимаем, что мы дошли до уровня точки невозврата. Если мы сейчас не сделаем ничего мы просто потеряем вообще эту реку и можем без воды остаться.
Еко-активісти кинули клич у соцмережах. Прибирати річку першого разу приїхало сто людей. Сьогодні - майже вдвічі більше. Активісти привезли свої надувні човни. Місцева влада виділила екскаватор із трактором. Допомагають водолази ДСНС.
Чоловіки на човнах обстежують сміттєвий острів, чіпляють великі колоди. Ще частину - тросами витягають на берег.
Дрібне сміття вибирають корзинами й передають дівчатам на берег. Ті сортують.
Шприців дуже багато і вони більш відкриті, тому це дуже небезпечно.
Это ушная палочка, но без самой мягкой истории тут очень много их находили. Это не бытовой потребитель сбрасывает, это какая-то переработка пластика.
Та найскладніше вибирати перемішаний із ряскою та землею дрібний пластик.
Это пластик, который перезимовал. Он развалился на микропластик. И теперь его невозможно выбрать. Поэтому бутылки никуда не исчезают. Они просто разваливаются на вот такой вот мусор, и это отравляет почву. Птицы, рыбы и вообще животные забивают их желудки и умирают.
Активісти кажуть, звертатимуться до правоохоронців, щоб ті виявили, хто саме скидає в річку промислові відходи.
Тетяна Магерко, жителька с. Бабаї:
Здесь стоит жуткий запах ацетона, для нас это загадка пока. То ли это из-за того, что вода загрязнена, какие-то процессы происходят, и образуются какие-то химические вещества, то ли идёт ещё какой-то сброс в реку нечистот.
Увесь зібраний пластик та скло активісти відправили на переробку.
Артем Приходько, екоактивіст:
Мы договорились с организацией, которая занимается переработкой пластика. В целом получилось у нас 800 кг это пэт пластика, 300 кг было стекла белого. И 600 кг было боя цветного стекла.
Щоб місцевість не засмічували знову, активісти хочуть зробити тут ландшафтний парк.
Юлія Гриневич, учасниця акції:
Тобто природоохоронна зона. Для збереження ареалу проживання тварин, птахів, тут коридор зелений перелітних птахів розташований в цій зоні.
Після сьогоднішнього прибирання залишилися ще кілька сміттєвих островів. Тож активісти приїдуть сюди ще.
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