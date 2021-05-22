Розбирали давнє сміття і британські принци. Вільям та Гаррі розкритикували британське громадське телебачення Бі-бі-сі. Як виявилося, їхню матір, леді Діану, обманом змусили дати скандальне інтерв'ю в 95 році.

Які подробиці інтимного життя розповіла принцеса та як погодилася на відверту розмову з журналістом - дізнаємося від Світлани Чернецької з Лондона

Це інтерв'ю принцеси Діани мало вибуховий ефект. Вперше вона зізналася публіці, чому її шлюб зі спадкоємцем престолу Чарльзом не має майбутнього.

Принцеса Діана:

- Чи вважаєте ви, що місіс Паркер-Боулз стала фактором, який посприяв руйнуванню вашого шлюбу? = У цьому шлюбі нас завжди було троє, тож було надто людно.

Леді Ді не лише розповіла про коханку чоловіка, але й про післяродову депресію, боротьбу з булімією та свої позашлюбні стосунки. І вперше відверто зізналася про навмисне завдання шкоди своєму тілу.

Принцеса Діана:

Коли ніхто тебе не слухає чи тобі здається, що ніхто тебе не слухає, починають траплятися різні речі. Зокрема, всередині накопичується стільки болю, що ти намагаєшся завдати шкоди собі зовні, тому що хочеться отримати допомогу. Я спеціально ранила свої руки та ноги.

Ця розмова виявилася не лише найвідвертішою в історії королівської родини, але й стала взірцем якісної журналістики за влучні та відверті запитання. Втім, розслідування щодо програми показало, що кореспондент обманом переконав леді Ді погодитися на інтерв'ю. Мартін Башир підробив документи, які доводили, ніби люди з найближчого оточення принцеси за гроші зливають інформацію про неї таблоїдам.

Чарльз Спенсер, брат принцеси Діани:

Діана дійсно втратила довіру до ключових людей. Вона була дівчиною 30-років з хвостиком, яка переживала надзвичайно складні та турбулентні часи на очах у публіки. Вона не знала кому вірити і журналіст цим скористався.

Башир приховав свій спосіб отримання інтерв'ю, а коли про це стало відомо, керівництво Бі-бі-сі вирішило заплющити очі на обман. 26 років потому правда випливла. Тепер корпорація кається у вчиненому. Але у королівській родині наголошують на непоправній шкоді від програми

Принц Вільям, син принцеси Діани:

Вважаю, обманний спосіб отримання інтерв'ю сильно вплинув на те, що розповіла моя мама. Інтерв'ю мало велике значення для погіршення стосунків між моїми батьками і відтоді ранило багатьох інших осіб. Дуже сумно знати, що провина бі-бі-сі підживила її страх, параною та ізоляцію, які я пам'ятаю в останні її роки.

Молодший син леді Ді пішов ще далі і назвав це інтерв'ю однією з причин загибелі матері.

Бі-бі-сі надіслала листи з вибаченнями синам, колишньому чоловікові та братові Діани. А автор інтерв'ю вибачився за підробку документів, але заявив, що все одно пишається цією роботою. Минулого тижня Башир звільнився через проблеми зі здоров'ям. Але він залишається одним із найвідоміших британських телевізійників.