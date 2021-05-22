Євросоюз хотів би більше мігрантів, але висококваліфікованих. У Брюсселі спрощують умови отримання "Блакитної карти" - документа, який є конкурентом "Зеленої карти", що видають у США. Це дозвіл на роботу та проживання для висококваліфікованих іноземців.

Чим саме та кого ЄС воліє привабити - розкаже Олена Абрамович.

Blue Card, або Блакитна карта, існує в Євросоюзі вже десять років, але досі не стала такою ж відомою та бажаною, як американська Green Card. І з цим треба щось робити - вирішили в Брюсселі. Та взялися спрощувати правила переїзду до ЄС для висококваліфікованих працівників. Реформу вже розробили та узгодили між євроінституціями.

Маргарітіс Схінас, віцепрезидент Єврокомісії:

Узгоджений документ створює для Євросоюзу сучасну цілеспрямовану схему легальної міграції, яка дасть нам змогу реагувати на нестачу кваліфікованих людей і полегшити приєднання висококваліфікованих фахівців до нашої робочої сили. Блакитна карта ЄС допоможе підтримувати економічне зростання, реагувати на потреби ринку праці та підвищувати продуктивність праці, щоб ЄС вийшов сильнішим із пандемії.

Приваблюватимуть насамперед айтішників. Для ІТ-спеціалістів готові видавати "Блакитні карти", навіть якщо вони не матимуть вищої освіти, головне, щоб було достатньо досвіду. Зменшують і зарплатний поріг. Раніше для отримання дозволу на роботу в ЄС висококваліфіковані працівники мали в певних країнах домовитись про дуже високу винагороду, тепер вона може коливатися від середньої на ринку до в півтора раза вищої.

Йлва Йоганссон, єврокомісар із внутрішніх справ:

Нові правила допоможуть легше працевлаштовуватися та пересуватися в межах ЄС. А також визнаватимуть потенційно висококваліфікованих працівників з різним минулим, зокрема й тих, хто потребує міжнародного захисту.

Спрощуються й правила переїзду з однієї країни-члена ЄС до іншої. Час, проведений в інших державах, тепер будуть враховувати. Це має полегшити доступ до довготривалих дозволів. Подбали і про сім'ї: члени родини того, хто переїжджає працювати до ЄС, автоматично також отримуватимуть право на роботу.

Остаточно затвердити реформу "Блакитної карти" має ще Європарламент. А після того країни-члени матимуть два роки, щоб почати застосовувати нові правила.