Унікальна долина нарцисів на Закарпатті готова приймати туристів. Хай із запізненням, та квіти розцвіли. Їх площа - як кілька футбольних полів. Але туристи зауважують: нарцисів там значно поменшало. Чому - знає Мар'яна Мартин.

Цей високогірний вузьколистий нарцис десятки, а то й сотні років тому захопив низовини на Хустщині. Ніхто точно не знає, коли це сталося та за яких умов. Але відтоді тисячі туристів звідусіль з'їжджаються, щоб побачити білий, пахучий килим із квітів. Віталія ось із Києва. Такої кількості цих квіток не бачила зроду.

Віталія, туристка з Києва:

Приїхали спеціально сюди в долину нарцисів. Дитина учить тему по природі і ми захотіли приїхати сюди дуже гарно вим шо, подивіть які гори, це ж можна залюбуватися не тільки нарцисами ай взагалі всією природою.

А ось місцева жителька Діана розповідає: нині долина нарцисів як старий, місцями протертий килим. Квітів тут поменшало.

Діана, жителька Мукачева:

Мої спогади дитинства трошки тут було краще, більше нарцисів було більш радісно.

Раніше квіти простягалися за межі території заповідника. Росли так густо, що зелених листків і видно не було.

Олександр Навроцький, начальник біосферного заповідника "Долина нарцисів":

Цого року чуть менше ніж того року було і позатого.

Зима була досить сувора і весна холодна. Тобто сам процес цвітіння він приходив природно. Зазвичай у кінці квітня у нас починають розцвітати нарциси, а цього року тільки 9 травня

У заповіднику намагаються робити все можливе, щоб зберегти таку красу. Борються з чагарниками. Нерідко нарциси доводиться рятувати від квіткових браконьєрів. Та й туристи часом заради фото бездумно

Закарпатські нарцисові поля - явище у світі унікальне тому доводиться пильно стежити, аби туристи не витоптували квіти. Допомагають охоронцям гучномовці.

Та й гучномовець не завжди допомагає. За день роботи охоронцю Івану доводиться добряче набігатися.

Василь Йосипчук, інспектор біосферного заповідника "Долина нарцисів":

Що зробиш боремося з тим, 49 грн за одну зірвану квітку, по хорошому раз обращаємося, якщо вона не розуміє тоді приймаємо міри.

Охороняють квіти й ці рогаті.

Карпатських буйволів тут завели не для того, аби привабити туристів. Завдання тварин поїдати чагарники, щоб в подальшому збільшити територію для цвітіння нарцисів.

Буйволи в Долині нарцисів живуть уже другий рік. Та чи допоможе таке сусідство у розмноженні квітів - науковці зможуть побачити щонайменше років за 5. Ну, а наразі фантастична долина у розпалі цвітіння. Приємний аромат квітів протримається ще з тиждень.