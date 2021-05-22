Парламентские выборы в ФРГ пройдут 26 сентября 2021 года, на них немцы будут выбирать депутатов 20-го созыва бундестага. Это будут первые выборы, начиная с 2005 года, в которых не будет принимать участия нынешний федеральный канцлер Ангела Меркель.

Христианские демократы в апреле выдвинули своим официальным кандидатом на пост канцлера главу правительства Северный Рейн-Вестфалия Армина Лашета. Перед этим Лашет в январе сменил Аннегрет Крамп-Карренбауэр на посту главы Христианско-демократического союза. А социал-демократы в воскресенье, 9 мая, на онлайн-съезде выдвинули кандидатом в канцлеры Олафа Шольца — нынешнего вице-канцлера и министра финансов по прозвищу "Шольцомат".

Нынешние выборы войдут в историю как грязные из-за "передозировки" черного пиара и компромата. В Интернет "сливали" фото обнаженной женщины, к которой приделали голову Анналены Бэрбок, главу "зеленых" обвиняли в том, что она агент Джорджа Сороса, два депутата бундестага — Николас Лебель от ХДС и Георг Нюсляйн от ХСС — угодили в скандал из-за обвинений, что они наживаются на продаже медицинских масок и т.д. И это до дня голосования еще 4 месяца! То есть, можно представить, что ждет впереди.

Главная "фишка" избирательной кампании заключается в том, что до последнего времени лидировали не правящая коалиция ХДС / ХСС или СДПГ, а "90" / "зеленые". Естественно, что "зеленые" во главе с Анналеной Бэрбок попали под прицел — и прессы, и экспертов, и политических оппонентов. Большой вопрос, насколько Бэрбок и "зеленые" были к этому готовы. Потому что Бэрбок и компания начали слишком уж часто фигурировать в различных скандалах. И если раньше у Бэрбок & Co на любые претензии был ответ "Это Кремль!", то интересно, что они придумают теперь, когда разразился скандал из-за "левых" доходов главы "зеленых". Потому что прямо сейчас разгорается скандал вокруг самой Анналены Бэрбок, сообщает Ostwest.tv.

Скандал начался после того, как выяснилось, что сама Бэрбок и другие партийные функционеры получали дополнительные доходы из кассы партии, но "забыли" внести в свои декларации за 2018-2020 гг. В частности, сама лидер "90" / "зеленые" получила от 17 500 (другие источники называют цифру 25 000) до 37 000 евро. Конечно, после того как вспыхнул скандал, Анналена Бэрбок сообщила в бундестаг о своих доходах, но по немецкому законодательству она должна была это сделать давно.

Сама кандидат в канцлеры Анналена Бэрбок оправдывается, что она "случайно забыла" задекларировать дополнительные доходы в десятки тысяч евро.

"Зеленые" раструбили, что пока Анналена Бэрбок и другие функционеры заседают в бундестаге, они не получают зарплату в партии. А теперь оказалось, что все это время Бэрбок получала деньги.

"И все же Анналена Бэрбок, кандидат от "зеленых" на пост канцлера и надежда их сторонников, совершила серьезную ошибку. Как председатель партии зеленых, она получала специальные выплаты от своей партии в течение трех лет — и вопреки обязательству парламента по обеспечению прозрачности не сообщала об этом администрации Бундестага. Тот, кто в своих выступлениях заявляет, что без этой прозрачности не обойтись, не должен был этого делать", — резюмирует Süddeutsche Zeitung.

Конечно, не стоит считать, будто только "зеленые" живут от скандала к скандалу, а члены ХДС, ХСС или СДПГ — ангелы во плоти. Но со стороны Бэрбок и ее однопартийцев было очень наивно надеяться, что удастся скрыть свои доходы за счет партийной кассы, а потом оправдываться и ссылаться на "забывчивость". В самом деле, это же не Путин лично засовывал в сумочку Бэрбок несколько десятков тысяч евро.