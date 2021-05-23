В Британии резко выступили в адрес России и обвинили в эскалации обстановки [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
Россия представляет "угрозу номер один" для Великобритании. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, пишет The Telegraph.
По его словам, российские подводные лодки "кружат вдоль всего побережья" Соединенного Королевства.
"Мы пытались осуществить деэскалацию, мы испробовали различные методы, но на данный момент, пока Россия не изменит свое поведение, довольно сложно понять, куда мы движемся", - сказал Уоллес.
Уоллес посетовал на излишнюю активность российских кораблей вблизи британских границ.
В декабре прошлого года Военно-морские силы (ВМС) Великобритании выступили с заявление, что за последние несколько недель наблюдали "значительное присутствие" российских кораблей рядом с территориальными водами королевства.
Напомним, что Зеленский предложил Путину встретиться в Ватикане. Мы также писали о том, что Владимир Зеленский ответит на заявление Владимира Путина о готовности обсудить двусторонние отношения.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
До складу військово-морських сил його ввели торік у серпні. У Чорне море корабель увійшов у відповідь на ескалацію напруженості в Азово-Чорноморському регіоні з боку Росії
Росія покриває злочинців, заявив міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб
Принц Майкл Кентський зустрівся із журналістами, які працювали під прикриттям. Який зв'язок між королівською родиною та президентом Путіним, та як пояснює цей скандал сам принц
В то же время сам Майкл Кентский отвергает обвинения
Зокрема, учасники прослухали звіт щодо скупчення російських військ на українському кордоні. Іще одна доповідь стосувалася російських ботів, які поширюють дезінформацію, коментуючи статті в британських газетах