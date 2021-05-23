Россия представляет "угрозу номер один" для Великобритании. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, пишет The Telegraph.



По его словам, российские подводные лодки "кружат вдоль всего побережья" Соединенного Королевства.

"Мы пытались осуществить деэскалацию, мы испробовали различные методы, но на данный момент, пока Россия не изменит свое поведение, довольно сложно понять, куда мы движемся", - сказал Уоллес.

Уоллес посетовал на излишнюю активность российских кораблей вблизи британских границ.

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В декабре прошлого года Военно-морские силы (ВМС) Великобритании выступили с заявление, что за последние несколько недель наблюдали "значительное присутствие" российских кораблей рядом с территориальными водами королевства.

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