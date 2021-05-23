Затримання опозиціонера у Мінську: Роману Протасевичу може загрожувати смертна кара [ Редактировать ]
У Білорусі тривають репресії. У Мінську затримали одного із засновників опозиційного телеграм-каналу "Нехта" Романа Протасевича.
Для цього в мінському аеропорту екстрено посадили літак, яким той добирався з Афін до Вільнюса. Лідерка опозиції Світлана Тихановська назвала те, що сталося, "захопленням літака заради розправи" над блогером.
Нагадаю, канал "Нехта" став одним із головних майданчиків білоруської опозиції під час масових протестів проти переобрання Олександра Лукашенка.
Пізніше білоруська влада визнала телеграм-канал екстремістським, а його засновників - терористами. У Білорусі Роману Протасевичу може загрожувати смертна кара. Литва вже закликала ЄС та НАТО відреагувати на дії Лукашенка.
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