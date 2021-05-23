Прокоментували пресконференцію і в ОПЗЖ. Ось що сказав лідер партії Юрій Бойко.

Про що не сказав гарант?

Я очень разочарован тем, что я услышал. Потому что ответы на ключевые вопросы, которые волнуют людей, собственно за обещание решить которые выбрали. Это мир на Донбассе, это снижение тарифов, это открытие рабочих мест, это борьба с бедностью. Вот на них ответа не было. Нельзя всерьез рассматривать на итоговой конференции цветочек на день независимости эмблемы. Эмблемы - это важно, но людям больше важно свои проблемы, которые касаются их благосостояния.

Чому відправили у відставку міністрів?

Периодическая тасовка министров, у нас были случаи, когда назначался министр, а потом через две недели его снимали, вот это все свидетельство, отсутствие целенаправленное работы. Это главная причина того, как идут в стране дела. Поэтому я оцениваю, как попытку выпустить пар. В условиях полного провала экономической политики у нас позиция не изменилась. Правительство должно быть отставлено.

Наскільки ефективно працювала Верховна Рада цього тижня?