Співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко прокоментував пресконференцію президента [ Редактировать ]
Прокоментували пресконференцію і в ОПЗЖ. Ось що сказав лідер партії Юрій Бойко.
Про що не сказав гарант?
Я очень разочарован тем, что я услышал. Потому что ответы на ключевые вопросы, которые волнуют людей, собственно за обещание решить которые выбрали. Это мир на Донбассе, это снижение тарифов, это открытие рабочих мест, это борьба с бедностью. Вот на них ответа не было. Нельзя всерьез рассматривать на итоговой конференции цветочек на день независимости эмблемы. Эмблемы - это важно, но людям больше важно свои проблемы, которые касаются их благосостояния.
Чому відправили у відставку міністрів?
Периодическая тасовка министров, у нас были случаи, когда назначался министр, а потом через две недели его снимали, вот это все свидетельство, отсутствие целенаправленное работы. Это главная причина того, как идут в стране дела. Поэтому я оцениваю, как попытку выпустить пар. В условиях полного провала экономической политики у нас позиция не изменилась. Правительство должно быть отставлено.
Наскільки ефективно працювала Верховна Рада цього тижня?
У нас негативная оценка, потому что не было законопроекта снижение тарифов, не было постановления борьбы с не было законопроекта о достижении мира из вопросов которые критически важные для страны. как раз то что надо было, оно ушло из поле зрения парламента и он пытается опять жить отдельной от страны жизнью. Это очень плохо.
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