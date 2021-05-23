Війна на Донбасі: противник активно застосовує заборонену зброю [ Редактировать ]
На українському фронті перемир'я так і залишилося тільки на папері. Тут щодня нова фаза ескалації та обстріли. Є поранені.
При чому останні кілька днів ворог змінив тактику. Обстрілює наші позиції переважно вночі або на світанку, коли їх не можуть зафіксувати міжнародні спостерігачі. Дістається і мирним жителям, яким не вдалося виїхати з прифронтових сіл.
А цього тижня оливи у вогонь підлила ще й погода. Грози накрили Донбас, перетворивши окопи на болото.
Як у таких умовах тримаються наші армійці і де сьогодні найгарячіше на фронті - розкаже наш Руслан Смєщук.
Увесь цей тиждень майже кожного дня, по всій лінії фронту, по армійських позиціях стріляли з важких гранатометів та навіть із гармат. Десь це були поодинокі снаряди та міни - в інших місцях гатили прицільно і дуже потужно.
Піски. Вогняне. Майже знелюдніле селище поряд із донецьким аеропортом. Селище-привід, яке війна гризе з чотирнадцятого року. Тепер тут нові вирви, зруйновані будинки, пошкоджені дерева. Цього тижня по Пісках знову вдарили ворожі гармати.
Ігор, військовослужбовець Збройних сил України:
Це воронка від 152 снаряду. Ворожа артилерія, вони наносили удар по нашим позиціям - і ось яскраві наслідки.
Такого тут давно не було. Ворог добряче "насипав" по селищу. Снарядів та мін не шкодував, розповідають вояки.
Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:
Близько 19 години було здійснено обстріл зі зброї 82, 120 та 152 калібру населеного пункту Піски це перший раз за 4 місяці. Настільки потужно.
Вочевидь, коригували обстріл із повітря. Адже не квапилися, а методично гатили невеликими серіями.
Ігор, військовослужбовець Збройних сил України:
Десь продовжувалося півтори години. 1, 2, 3, 4 випустили - подивилися, замовкли. Потім деякий час пройшов - знову випустили.
У колись елітному селищі залишилося одинадцять мирних жителів. Найстарша вісімдесятидворічна "баба Соня" - Софія Толмачова. Живе тут із сином-інвалідом. Їхати їм нікуди. Вибуховими хвилями зачепило і їхню хату.
Обстрел был такой, что я не знала, куда мне деваться с сыном. А у меня сын - инвалид. Первой группы. И я плакала, и он плакал. Рамы повыбивало, двери сняло. А там в хате вообще двери вырвало и замок изнутри. И в кухне тут все повыбивало.
Після потужного обстрілу, протягом тижня по Пісках ще декілька разів били ворожі гармати й міномети.
Терикони на горизонті, свіжі вирви на землі. Це передові армійські позиції теж біля Донецька, але вже з іншого боку під Красногорівкою. Неспокійно і тут.
Ігор, військовослужбовець Збройних сил України:
За останній тиждень ситуація стала набагато гострішою. Противник застосовує ствольна артсистеми "Рапіра".
"Рапіра" - це стоміліметрова, а значить заборонена Мінськими угодами, протитанкова гармата. Хоча й застаріла, але потужна й дуже точна зброя.
Ось на цих архівних кадрах сепаратисти застосовують подібну гармату теж під Донецьком, але ще на початку війни.
За словами наших військовиків, зазвичай їхні позиції атакують у темну пору доби, щоб приховати обстріли від міжнародних спостерігачів.
Ігор, військовослужбовець Збройних сил України:
Противник стріляє або з ранку, або ввечері - в той час коли немає спостерігачів ОБСЄ, щоб вони менше фіксували порушення.
І хоча тут точаться позиційні бойові дії, іноді ворожі розвідники намагаються підійти впритул до наших окопів. Проте якось недолуго, іронізують армійці.
Василь, військовослужбовець Збройних сил України:
Пару разів намагалися підібратися поближче і подивитися як ми себе вночі ведемо. Но ми їх обнаружили три чоловіка шли розвідчики. - А як рівень їх? Професійний? - Не дуже, бо профі себе б не видали, а ці внаглу перли в полузігнотуму состоянії.
А це вже Світлодарська Дуга - ланка української оборони неподалік від окупованої Горлівки. Тут ворожі міни вдарили й по українських позиціях, і по місцевій фермі. Побили корпуси, пошкодили електромережі на шість тисяч вольт знеструмивши єдине підприємство біля передової, яке ще працює.
Позивний "Сем", військовослужбовець Збройних cил України:
Було дуже гаряче, дуже. Не пам'ятаю коли так в останній раз було.
Як і під Донецьком, бойовики гатили увечері, коли представників ОБСЄ на лінії зіткнення вже не було. Така підступна тактика стала нормою для ворога.
Олексій, військовослужбовець Збройних cил України:
Вогонь відкривався з мінометів 82 та 120 калібру вогонь відкривався 2 серіями. Перша серія 15-20 мін і з проміжком в 5-7 хвилин друга серія теж 15-20 мін.
Вояки припускають:така ескалація може бути пов'язана з ротацією підрозділів супротивника на цій ділянці фронту.
Позивний "Сова", військовослужбовець Збройних cил України:
Зараз в них пройшов ротація, сили поміряються, агресивна сторона. Будем через день-два знати чітко хто там, яка в них позиція. Який в них опит.
А на додачу до всіх цих обстрілів, дошкуляє і погода. Майже тропічні, потужні зливи тут миттєво по декілька разів на день - змінювала вже літня спека. У польових умовах це неабияке випробування.
На передовій рясно задощило. Від початку тижня тут на Донбасі щільно йдуть травневі грози. Тож більшість окопів і стежин перетворилися на таке болото. І зараз ось такі гумові чоботи найкраще взуття.
Але швидко ходити в ньому важко. Можна послизнутися і впасти. Особливо під час обстрілу чи бою. І в таких непростих умовах тисячі вояків продовжують тримати східний фронт.
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