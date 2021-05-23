Кадрові перестановки - не єдина гаряча тема цього тижня у Верховній Раді. У депутатів буквально земля горіла під ногами. Ще й спливає дедлайн реформ, без яких МВФ відмовляється давати нам гроші. Натомість, деякі засідання за давньою українською політичною традицією перетворювалися на з'ясування стосунків. Хто цього разу опинився в центрі скандалу? Чому Рада вирішила звернутися до СБУ і навіть до американських колег? І що змусило опозицію йти до Конституційного Суду - про все розкаже Анна Каменєва.

Одних звільнити, інших призначити. Пів тижня парламент гудів від міністерських ротацій. І якщо нових урядовців відправляли працювати під оплески, то нового свого ж колегу депутата - зустріли криками та блокуванням трибуни.

Новообраний Андрій Аксьонов, чи не вперше за всю історію парламенту, ось так складав присягу. Не з трибуни, а з місця. Та і це не все.

Публічний запит до голови СБУ - чи дійсно володіє пан Аксьонов паспортом іншої країни.

Андрій Аксьонов, народний депутат, позафракційний:

С юридической точки зрения наличие гражданства может доказать наличие российского паспорта. Кто-то из вас видел мой российский паспорт?

І доки в СБУ готують офіційну відповідь парламенту, опозиція вкотре збирається йти в суд. Конституційний. Цього тижня парламент під овації монобільшості вибрався із стосів земельних паперів. Ухвалили останній документ про продаж-купівлю угідь на електронних аукціонах. Попередній закон - опозиційні фракції намагалися скасувати. Зареєстрували для цього рекордні 12 постанов. Та всі провалили:

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Мы пойдем в конституционный суд. Это даже не обсуждается. Мы уже по первому закону там. наш иск есть. Принятие в таком виде закона о земле - это нарушение прав наших фермеров, потому что они не в состоянии конкурировать с теми колоссальными финансовыми возможностями транснациональных корпораций.

Сергій Євтушок, народний депутат, "Батьківщина":

Десь буде якийсь власник величезних коштів сидіти до прикладу в Дубаї, зайде на електронну площадку, де наші фермери не зможуть зайти, і купить без жодних будь-яких проблем, купить з Дубаї нашу сільгоспземлю, а нашого сільгосптоваровиробника залишить без нічого.

Загалом за тиждень нардепи ухвалили п'ять законів. Один із них уже охрестили історичним. Про посилення відповідальності за злочини проти людяності та воєнні, скоєні на окупованих територіях.

Денис Монастирський, народний депутат, "Слуга народу":

Нас чекає суд в Гаазі щодо міжнародних злочинів, які вчинені під час міжнародного збройного конфлікту. І туди Росія приїде от з такою пачкою вироків, які вже є проти наших військовослужбовців, добровольців. А ми поки що маємо жодного вироку, колеги, жодного.

Опозиція наполягала на створенні тимчасової слідчої комісії щодо "вагнерівців". Аби нарешті дізнатися: чи планувалась операція українських спецслужб із затримання бойовиків? І хто її міг зірвати? Натомість "слуги" проголосували свій варіант.

Олексій Гончаренко народний депутат, "Європейська Солідарність":

Влада боїться цього розслідування, тому що в цьому розслідуванні вона розуміє, що вийде на саму себе. І тому зараз нам підсовують обманку.

Згадали в монобільшості і про свою домашню роботу. Нашпигували порядок денний законопроєктами, потрібними для співпраці з МВФ та іншими міжнародними партнерами. Бо на кону:

Давид Арахамія народний депутат, "Слуга народу":

1,5 млрд євро по макрофіну, допомога від ЄС. І від МВФ здається там 2,4, щось таке. А коли це трапиться - ну це трапиться восени.

Документи поспішають ухвалити до 6 червня. Та в опозиції впевнені - поспіхом проводити ту ж саму судову реформу - не можна.

Сергій Власенко, народний депутат, "Батьківщина":

Механізм запропонований по призначенню членів вищої ради правосуддя, де беззаперечний вплив іноземних представників - не відповідає навіть вимогам венеційської комісії. Не можна навіть за 600 млн грн нарізати як салямі державний суверенітет.

Андрій Осадчук, народний депутат, "Голос":

Паралельно хтось розумний дуже запропонував, а давайте ми ще зробим інспекторів ВРП, які будуть їздити по країні і контролювати суди. Де взагалі гарантія, що це не перетвориться якраз в такий розгалужений інструмент тиску на суддів.

Документ обіцяють доопрацювати до другого читання. Як і законопроєкт про реформу в банківському секторі.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Втрачається скажімо будь-яка самостійність вітчизняної банківської системи. Національний банк стає таким над-орган, з яким навіть судитися буде досить важко і банкам відстояти свою правоту перед можливими несправедливими діями національного банку буде дуже важко.

Данило Гетьманцев, народний депутат, "Слуга народу":

Безперечно, збільшення повноважень національного банку, але банківський сектор - це сектор який оперує чужими грошима і тому тут потрібне більше втручання держави ризик зловживання завжди є.

Про ризики, але енергетичні й безпекові, заговорили в п'ятницю. Парламент звернуся до США із закликом запровадити санкції проти всіх учасників будівництва "Північного потоку-2".

Марія Іонова, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Стратегічно ми не те що втратимо в бюджеті, стратегічно ми стаємо мішенню для російської федерації. Тут уже питання саме національної безпеки.

Григорій Немиря, народний депутат, "Батьківщина":

Чи не забагато ми сподівалися, що хтось інший має за нас зробити ту роботу, яку мали б зробити ми? Чому вже який рік видобування газу власного українського - знаходиться на тій межі, яка створює загрозу національній безпеці.

А от з іншою загрозою - епідемією - уряд впорається, вкотре пообіцяв прем'єр. І запевнив - вакцин вистачить усім.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Ми наразі маємо прямих контактів та домовленостей з виробниками на 34 мільйонів доз вакцин і ще 8 млн доз вакцин має надійти по ініціативі Ковакс. План залишається в силі - вакцинувати більшість населення, дорослого населення, України до кінця цього року.

Хоча депутати таким заявам мало вірять. Бо вже мають імунітет до подібних обіцянок. А наступного разу нардепи зберуться уже за тиждень. Аби, ймовірно, взятися за олігархів.