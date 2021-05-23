США ввели санкції проти чотирьох кораблів Росії [ Редактировать ]
Натиснули на газ і одночасно на гальма. Держдеп вирішив зняти санкції проти найбільшої міжнародної компанії, що будує газопровід "Північний потік-2".
У Білому Домі пояснили, що продовження санкцій, цитую: "негативно вплине на відносини з Європейськими союзниками". Зокрема, з Німеччиною, яка активно виступає за добудову газогону. І запропонували альтернативу: внести до санкційного списку чотири російські кораблі, що прокладають трубу.
У Кремлі американський санкційний стоп-кран назвали позитивним сигналом.
Натомість, у самому Вашингтоні він викликав шквал критики. І зрештою, Мінфін США пішов на поступки. В остаточний санкційний список внесли не 4, а 13 кораблів і три російські компанії.
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