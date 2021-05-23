Натиснули на газ і одночасно на гальма. Держдеп вирішив зняти санкції проти найбільшої міжнародної компанії, що будує газопровід "Північний потік-2".

У Білому Домі пояснили, що продовження санкцій, цитую: "негативно вплине на відносини з Європейськими союзниками". Зокрема, з Німеччиною, яка активно виступає за добудову газогону. І запропонували альтернативу: внести до санкційного списку чотири російські кораблі, що прокладають трубу.

У Кремлі американський санкційний стоп-кран назвали позитивним сигналом.

Натомість, у самому Вашингтоні він викликав шквал критики. І зрештою, Мінфін США пішов на поступки. В остаточний санкційний список внесли не 4, а 13 кораблів і три російські компанії.