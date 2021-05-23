Справа генерала Назарова. Безпрецедентний суд над одним із керівників АТО, якому спершу присудили сім років тюрми. А цього тижня - цілком виправдали. Віктора Назарова ще 2017 - визнали винним у смерті 49 десантників на борту літака Іл-76. Його збили на Донбасі ще на початку війни.

Доки тривали суди Назарова підтримували американські та європейські дипломати і військові. Натомість, родичі загиблих вимагали найсуворішого покарання. Зрештою, генерал дійшов до Верховного Суду.

Чому виправдання Назарова, без перебільшення, є дуже важливим для всієї української армії - розкаже Ігор Левенок.

14 червня 2014 року був збитий транспортник української армії Іл-76, який заходив на посадку в Луганський аеропорт. Загинуло 40 десантників і 9 членів членів екіпажу.

Літо 2014 року. Аеропорт Луганська - один із головних стратегічних об'єктів. Його утримують українські десантники вісімдесятої бригади. Летовище в оточенні. Армійці тримають кругову оборону, але околиці аеропорту вже не контролюють. На початку червня командування АТО вирішує збільшити там кількість своїх сил, аби в перспективі відрізати Луганськ від російського кордону. Зробити це планували силами 25-ої повітряно-десантної бригади з Дніпра.

13 червня 2014 року сформували зведену парашутно-десантну роту 25-ої бригади. Перекинути її разом із бойовою технікою в Луганськ планують трьома літаками Іл-76. Уночі 14 червня вони з десятихвилинним інтервалом вилетіли на завдання. Перший літак успішно приземляється в аеропорту, його розвантажують. Другий - збивають під час заходу на посадку. Третій борт розвертається і летить назад.

На висоті 500 метрів у другий літак влучила ракета переносного зенітного комплексу "Ігла". Згодом СБУ оприлюднює результати свого розслідування. Військовий Іл-76 збила група Ігоря Плотницького.

Виконали злочинний наказ - "вагнерівці".

Василь Грицак, голова СБУ (2015-2019):

Ми маємо паспорти, знаємо імена, знаємо місця їхнього проживання і діяльності кожного з них буде даватися оцінка в рамках кримінального провадження.

Авіатроща й найбільша кількість жертв від початку війни на Донбасі. Родичі загиблих десантників вимагають покарати винуватців. Відповідальність за смерть сорока дев'яти військових поклали на колишнього начальника оперативного штабу АТО, українського генерал-майора Віктора Назарова. Буцімто він знав, що та сторона має ПЗРК, якими може збити літак, але попередження розвідки проігнорував.

За даний злочин передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років, це недбале ставлення до військової служби.

Військового генерала судять у цивільному суді, хоча це нонсенс. Своєї провини Назаров не визнає. Каже: за такою схемою на лаву підсудних можна посадити кожного командира, в підрозділі якого були бойові втрати.

Генерал Збройних сил України по недолугому і безпідставному звинуваченню ніколи не визнає себе винним.

Та навесні 2017 Павлоградський райсуд Дніпропетровщини ухвалює вирок:

Апеляція не дала результатів. Присуд залишили без змін. 2019 генерал звільнився зі Збройних сил. До завершення розгляду в судах Віктор Назаров перебуває на волі - під заставу 97 тисяч гривень. У березні в ексклюзивному інтерв'ю "Подробицям тижня" він розповів про суперечливість системи нашого правосуддя.

Віктор Назаров, генерал-майор, перший заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ (2010 - 2019 рр.):

Навіть не міг такого уявити, що таке може трапитися. А зараз суд пройшов і Плотницього засудили за терористичний акт. Ну це якийсь театр абсурду. Тут получається судять терористів, а з цього боку судять начальника штабу АТО, який з цими терористами повинен би боротися. такого ніде нема у світі, в жодній країні і армії світу немає такого відношення до своїх військових.

Гучний процес відстежують і союзники, і вороги України. На захист генерала Назарова стає чимало військовиків. Його підтримують американські та європейські політики. Члени впливової Атлантичної ради Atlantic Council

"Україна не повинна карати військових командувачів за ухвалення складних рішень в умовах великої невизначеності та за складних обставин... Засудження Україною генерала Назарова та криміналізація рішень бойового командувача у цивільному суді - це те, з чого може тішитися лише Росія".

Захист Назарова подає скаргу до останньої інстанції. І касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду Зупиняє вирок. Колегія суддів цілком виправдовує Віктора Назарова.

Засідання транслюють у Дніпрі. Його дивляться родичі загиблих і не стримують емоцій.

Суд касаційної інстанції вивчивши усі обставини передбачені ст. 284 скасовує обвинувальний вирок і закриває кримінальне провадження.

Постанова Верховного суду є остаточною і оскарженню не підлягає.

Беріть своїх дітей до Назарова і нехай він повчиться на них!

За біль і страждання як офіцер Віктор Назаров просить вибачення в усіх родичів.

Тим не менш, я від себе особисто і від всього керівництва прошу у них пробачення.

А рішення суду генерал вітає. Каже: воно стосується не тільки його долі, а й вплине на шлях усієї країни. Не допущено преценденту, який міг спричинити фатальні наслідки в обороноздатності держави.

Віктор Назаров, генерал-майор, перший заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ (2010 - 2019 рр.):

Дивіться, в нас окрім цього літака є й інші збиті літаки. Всього 21 літальний апарат було збито під час АТО. І в цих літальних апаратах загинуло 85 людей. Хто тоді має відповісти за ті літаки? На кого покладемо відповідальність? Знов командир винний, який знаючи, що там є загроза і ризик не вжив заходів щодо попередження? І тоді з ким залишиться країна? І тоді як не було у нас незалежності, так у нас її і не буде ніколи, якщо ми будемо вину переводити на своїх власних керівників, керманичів, козаків, гетьманів, генералів і кого завгодно, а не будемо вважати, що в нас є ворог, з яким ми ведемо боротьбу і треба ворога вважати винним.

Попри виснажливу судову тяганину та звинувачення, образи на Україну генерал не має. Готовий захищати її й надалі.

Якщо хтось вважає, що мої навички і мої знання потрібні і вони можуть бути корисними для держави, то я готовий розглянути таку пропозицію.