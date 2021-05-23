Щороку в Україні грабують понад десять тисяч квартир. Більше ніж 70 тисяч людей стають жертвами телефонних шахраїв, які лише торік "обчистили" банківські рахунки українців майже на 100 мільйонів гривень. При чому обкрадають усіх: і пенсіонерів, і навіть дітей.

Наша Анна Філь з'ясувала: як зберегти свої заощадження від злодіїв? Які місця є найбільш захищеними, а які - навпаки.

Паперові й металеві, дрібні й великі, іноземні й наші, українські. Копієчка до копієчки. Та заробити статки то ще пів біди. А от як їх вберегти?

Даже если ты будешь дома в баночке хранить к тебе точно так же мошенники могут ворваться.

Де надійно тримати гроші?

Оказывается в нашей стране в ячейках хранить невозможно.

Покласти на картку чи під матрац?

Вони можуть згоріти, їх можуть вкрасти, вас можуть затопити сусіди.

Як захистити свої "кревні" від ласих на чужі фінанси?

Тетяна гроші зберігала у, здавалося б, найнадійнішому місці - банківській комірці. Так, вони є не тільки в американських фільмах про пограбування банків..

А й чи не у всіх фінустановах України. Але рівно рік тому голлівудський сценарій майже один в один повторився в Києві. У Тетяни зникли всі заощадження з сейфу під охороною.

Тетяна Альшевська, підприємиця, постраждала від рук грабіжників:

Поступил звонок из банка, подъедте пожалуйста, у вас. И такие, не просто фраза прозвучала, а как будто препинания. Сказали, что обворовали, но я подумала первое что это розыгрыш.

Згодом стало не до жартів. Бо в комірці було ні багато ні мало.

Сумма стоимости квартиры в центре города.

Обчистили не лише скриньку Тетяни, а й 16 сусідніх комірок. Їхніх власників жінка не знає, у банку заявили, що це - таємниця. І всю відповідальність із себе фінустанова зняла, мовляв, самі - потерпіли від грабіжників.

До того ж відеокамери в банку саме в ніч пограбування не працювали. Тож правоохоронці не знають, за що й братися.

Тетяна Альшевська, підприємиця, постраждала від рук грабіжників:

Мало того, что мы потеряли деньги, так обидно что ни банк, ни полиция, никто из этих людей из сотрудников - не связался с нами за год ни одного раза вообще!

Юристи кажуть, на банк у такій справі покладатися не варто. Діяти має поліція. Адже співучасниками злочинів нерідко стають і самі працівники фінустанови.

Ігор Шевчук, адвокат:

Відповідальність скоріше за все буде на банку частково, якщо буде доведено факт неналежного встановлення охорони цих скриньок, а по друге потрібно буде встановлювати особу яка заволоділа майном.

А кошти нашої наступної героїні Катерини - зникли просто на очах у банкірів. Шахраї отримали доступ до рахунку жінки в "Приват 24" і серед ночі списали з нього 12 тисяч гривень.

Катерина Комар, підприємиця, постраждала від рук грабіжників:

Это было в районе трех часов утра, мне звонил сотрудник "Приватбанка", и сказал, что с моей карты пытаются снять большую сумму денег, я ли это или нет. Это была ночь, я сказала нет это не я, и давайте отменять эту ситуацию.

Але не встигли. Шахраї обчистили рахунок Катерини. У банку жінці сказали номер мобільного, з якого злодії заходили в систему, і навіть IP-адресу комп'ютера. Але впіймати зловмисника це не допомогло.

Дело открыто, полиция молчит и это уже прошло... два года уже прошло.

Більше того банк почав вимагати в Катерини повернути крадені кошти. Бо аферисти зняли з рахунку ще й 10 тисяч кредитного ліміту. На які банк продовжує нараховувати відсотки.

Катерина Комар, підприємиця, постраждала від рук грабіжників:

Каждый день в районе девяти утра они мне звонили и рассказывали, что я же обязана погасить кредит. Я им говорю идет же разбирательство, заведено дело, сумма там уже достаточно большая, там около 16 тысяч.

У банку кажуть нічого не можуть вдіяти. Адже, доки поліція не довела, що Катерина стала жертвою шахраїв, кредит висить саме на ній. Якщо ж зловмисника таки знайдуть - гроші обіцяють компенсувати.

Олег Серга, прессекретар "Приватбанку":

Треба дочекатися розслідування поліції з висновками. І за результатами розслідування та винесення вироку, банк зробить вже ті дії які виходить з того вироку, з визнання факту крадіжки.

Ігор Шевчук, адвокат:

Банки займають жорстку позицію, вимагають повернення цих коштів, але судова практика іде таким наразі шляхом, що банку треба буде довести, що клієнт сприяв втраті коштів таким шляхом. Якщо цього сприяння не було, то є шанси в судовому порядку відстояти позицію споживача.

Та найчастіше люди самі повідомляють свої дані злочинцям. Бо шахраї вміло маніпулюють довірою.

Олеся Данильченко, заступниця директора Української міжбанківської асоціації ЄМА:

Коли вам телефонують розпитують якісь дані про доступ до ваших банківських рахунків ви на цю інформацію ніколи не відгукайтесь, бо зазвичай шахраї якраз представляються співробітниками банків,

Головне для шахраїв - виманити термін дії картки і CVV-код, той що на звороті. Вдаються до різних хитрощів, останнім часом, приміром, людям приходять повідомлення на кшталт "вам нараховано карантинні 8 тисяч, щоб отримати суму - скажіть дані картки". Розголошувати їх не можна. А ще варто відстежувати всі операції з банківським рахунком.

Не довіряєте банкам і звикли користуватись лише готівкою? Від шахраїв така тактика теж не вбереже. Бо, тільки за офіційною статистикою Нацбанку, на один мільйон справжніх гривень нині ходить 5 липових. Найчастіше підроблюють - двохсотки і п'ятисотки.

Продавці цього столичного ринку вже не раз стикалися з фальшивками, тож упізнають їх буквально на доторк.

Артем, продавець:

Попались мне один раз 50 гривен фальшивые. Бумага отличалась они были как постиранные, по моему, вот этого перелива как вот здесь не было.

Микола, продавець:

Дев'яносто процентів фальшивих грошей це неякісні, там папір береш в руки і відчуваєш ну всьо. Оця фігня, тобто папір - раз - і оце. Якщо оце є, то підробка настільки добра шо ви і не дізнаєтесь шо тримали в руках підробку.

Якісний папір, водяний знак і захисна стрічка - найперші ознаки справжніх грошей. Підтверджують і в Нацбанку.

Покрутіть банкноту і ви побачите оптично змінні захисні елементи як елемент спарк, наприклад, який змінює колір або віконна захисна стрічка - побачите рух кінетичних зображень.

Якщо ж сумніваєтеся у справжності - несіть купюру касирові найближчого банку.

Михайло Луценко, заступник начальника відділу дослідження і захисту грошей НБУ:

Якщо у нього будуть сумніви щодо справжності цієї банкноти то він направить на дослідження цю банкноту до Нацбанку, який здійснить дослідження безкоштовно. Якщо банкнота буде визнана справжньою і платіжною, то клієнту буде відшкодована сума коштів за цю банкноту. якщо вона підроблена, такі банкноти вилучаються і будуть направлені на проведення відповідного розслідування національною поліцією.

Звісно, універсального рецепту, як убезпечити свої гроші, - немає. Грабують і банки, і карткові рахунки. А якщо ви таки вирішили зберігати кошти вдома, то за словами фахівців із безпеки, ніколи не ховайте їх у передбачуваних домашніх схованках у книжках, під матрасом чи в білизні. Ці місця злодії перевіряють найпершими. А от надійні двері, охорона і сигналізація не панацея, але шанс зберегти свої кровні.