У разі припинення транзиту газу через територію України наша держава втрачатиме щороку близько 5-6 мільярдів доларів. Про це в неділю ввечері, 23 травня, в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" заявила економічний експерт Тетяна Острікова.

"Є, дійсно, втрати прямі й непрямі. Ми сьогодні заробляємо в тій чи іншій формі близько 1,5 мільярда доларів щороку. Це те, що було - і його не стане. Далі ми дивимося, які можливі непрямі втрати. Здорожчає газ, за оцінками експертів, тому що його транспортування буде дорожчим, ми будемо транспортувати його з Німеччини. І це експерти оцінюють додатково у плюс 50 доларів за тисячу кубів", - сказала вона.

Експерт також зазначила, що зі зростанням ціни на газ збільшиться й кількість субсидіантів, що спричинить додаткове навантаження на бюджет.

"Якщо в нас зростає газ - у нас зростає кількість субсидіантів, тому що люди сьогодні вже неспроможні платити за житлово-комунальні послуги, і борг накопичується. До 80 мільярдів гривень вже на сьогоднішній день люди винні за житлово-комунальні послуги. Тобто якщо ще більше зросте газ, зростуть тарифи - то зросте й кількість субсидіантів. Відповідно, збільшиться навантаження на бюджет", - пояснила Острікова.

Вона додала, що непрямі втрати від того, що Україна втратить транзит газу через транспортування його по "Північному потоку-2" сягають ще 2-3 мільярдів.

"Сукупно прямі й непрямі втрати - це 5-6 мільярдів доларів щороку втратить економіка України", - підсумувала економічний експерт.

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