Стрілянина у США: двоє людей загинули [ Редактировать ]
Двоє загиблих та 12 поранених. Так завершилися вечірка в американському місті Фер-філд Тауншіп, штат Нью-Джерсі. В одному з тамтешніх будинків влаштували гулянку у стилі 90. Туди з'їхалися понад сотня людей.
За словами очевидців, близько опівночі хтось почав стріляти в гостей із сусіднього лісу. Люди в паніці кидалися до автомобілів або просили прихистку в сусідніх будинках. Невідомого стрільця і досі розшукують.
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