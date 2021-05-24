Двоє загиблих та 12 поранених. Так завершилися вечірка в американському місті Фер-філд Тауншіп, штат Нью-Джерсі. В одному з тамтешніх будинків влаштували гулянку у стилі 90. Туди з'їхалися понад сотня людей.

За словами очевидців, близько опівночі хтось почав стріляти в гостей із сусіднього лісу. Люди в паніці кидалися до автомобілів або просили прихистку в сусідніх будинках. Невідомого стрільця і досі розшукують.