Определился чемпион Франции по футболу [ Редактировать ]
Источник: ФК "Лилль"
Футболисты клуба "Лилль" победили "Анжи" в заключительном туре чемпионата Франции по футболу. Матч, который прошел в городе Анже, завершился со счетом 1:2.
Голы забили Анжело Фюльжини (90+2) - Джонатан Дэвид (10), Бурак Йылмаз (45+1, с пенальти).
𝘾𝙃𝘼𝙈𝙋𝙄𝙊𝙉𝙎 ⭐⭐⭐⭐#Champions4You @NewBalanceFR @NBFootball pic.twitter.com/LPpQCMCqDr— LOSC (@losclive) May 23, 2021
В турнирной таблице "Лилль" набрал 83 очка - на одно больше, чем "ПСЖ", который становился чемпионом Франции в прошлом сезоне.
"Лилль" стал чемпионом Франции по футболу в четвертый раз. Клуб также выигрывал национальный чемпионат в 1946, 1954 и 2011 годах.
Напомним, что на прошлой неделе "ПСЖ" выиграл Кубок Франции по футболу.
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