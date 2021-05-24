Футболисты клуба "Лилль" победили "Анжи" в заключительном туре чемпионата Франции по футболу. Матч, который прошел в городе Анже, завершился со счетом 1:2.

Голы забили Анжело Фюльжини (90+2) - Джонатан Дэвид (10), Бурак Йылмаз (45+1, с пенальти).

В турнирной таблице "Лилль" набрал 83 очка - на одно больше, чем "ПСЖ", который становился чемпионом Франции в прошлом сезоне.

"Лилль" стал чемпионом Франции по футболу в четвертый раз. Клуб также выигрывал национальный чемпионат в 1946, 1954 и 2011 годах.

Напомним, что на прошлой неделе "ПСЖ" выиграл Кубок Франции по футболу.