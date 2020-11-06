В третьем туре группового этапа Лиги Чемпионов французский "Лилль" на выезде разгромил "Милан" со счетом 3:0. Об этом пишет Ua-football.

23-летний атакующий полузащитник "Лилля" и сборной Турции Юсуфу Языджи оформил хет-трик в ворота команды Пиоли, в то время как сами "россонери" не сумели забить ни одного мяча.

Отмечается, что мячи в створку ворот попал на Языджи, 22 (с пенальти), 55, 58. Предупреждения получили Романьоли — Шека, Челик.

Читайте также, луганская "Зоря" проиграла третий раз подряд в Лиге Европы. Поединок состоялся в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена"