Одного українського військового поранено на сході країни. Минулої доби ворог обстрілював позиції армійців 6 разів. Неподалік Авдіївки застосували заборонені 120 міномети, а біля Новгородського міномети 82 калібру. Поблизу Гранітного та Світлодарська були атаки з гранатометів та кулеметів.

Один ворожий обстріл зафіксували вже сьогодні. Як тримають оборону українські армійці, і де нині найгарячіше на фронті - розкаже Руслан Смєщук.

Увесь цей тиждень майже кожного дня, по всій лінії фронту, по армійських позиціях стріляли з важких гранатометів та навіть із гармат. Десь це були поодинокі снаряди та міни - в інших місцях гатили прицільно і дуже потужно.

Піски. Вогняне. Майже знелюдніле селище поряд із донецьким аеропортом. Селище-привід, яке війна гризе з чотирнадцятого року. Тепер тут нові вирви, зруйновані будинки, пошкоджені дерева.

Ігор, військовослужбовець Збройних сил України:

Це воронка від 152 снаряду. Ворожа артилерія, вони наносили удар по нашим позиціям і ось яскраві наслідки.

У колись елітному селищі залишилося одинадцять мирних жителів. Найстарша - 82-річна "баба Соня" - Софія Толмачова. Живе тут із сином-інвалідом. Їхати їм нікуди. Вибуховими хвилями зачепило і їхню хату.

Обстрел был такой, что я не знала, куда мне деваться с сыном. А у меня сын - инвалид. Первой группы. И я плакала, и он плакал. Рамы пообивало, двери сняло.

Терикони на горизонті, свіжі вирви - на землі. Це передові армійські позиції теж біля Донецька, але вже з іншого боку під Красногорівкою. Неспокійно і тут.

Ігор, військовослужбовець Збройних сил України:

За останній тиждень ситуація стала набагато гострішою. Противник застосовує ствольні артсистеми Рапіра.

Рапира - це стоміліметрова, а значить заборонена Мінськими угодами, протитанкова гармата. Хоча й застаріла, але потужна й дуже точна зброя.

За словами наших військовиків, зазвичай їхні позиції атакують у темну пору доби, щоб приховати обстріли від міжнародних спостерігачів.

А це вже Світлодарська дуга - ланка української оборони неподалік від окупованої Горлівки. Тут ворожі міни вдарили й по українських позиціях, і по місцевій фермі. Побили корпуси, пошкодили електромережі на шість тисяч вольтів знеструмивши єдине підприємство біля передової, яке ще працює.

Олексій, військовослужбовець Збройних сил України:

Вогонь відкривався з мінометів 82 та 120 калібру, вогонь відкривався 2 серіями. Перша серія 15-20 мін і з проміжком в 5-7 хвилин друга серія теж 15-20 мін.

Вояки припускають:така ескалація може бути пов'язана з ротацією підрозділів супротивника на цій ділянці фронту.