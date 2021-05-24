Володимир Зеленський підписав закон про передачу земель об'єднаним територіальним громадам. Це сталося у ході виступу президента на форумі "Україна 30. Земля". Згідно з документом, угіддя державної власності за межами населених пунктів передаються у комунальну.

Винятком є ​​землі державного значення. Закон надає органам місцевого самоврядування повноваження щодо зміни цільового призначення приватних ділянок. Цей документ необхідний для завершення земельної реформи в Україні.

Це закон який забирає у кабінетного чиновника функцію оформляти право на землю яку він ніколи не бачив, який остаточно повертає право громадам розпоряджатися своїми землями, закон, який чітко закріплює, що купувати та продавати землю можуть виключно українці.

