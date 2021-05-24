Президент України передав землі об'єднаним територіальним громадам [ Редактировать ]
Володимир Зеленський підписав закон про передачу земель об'єднаним територіальним громадам. Це сталося у ході виступу президента на форумі "Україна 30. Земля". Згідно з документом, угіддя державної власності за межами населених пунктів передаються у комунальну.
Винятком є землі державного значення. Закон надає органам місцевого самоврядування повноваження щодо зміни цільового призначення приватних ділянок. Цей документ необхідний для завершення земельної реформи в Україні.
Це закон який забирає у кабінетного чиновника функцію оформляти право на землю яку він ніколи не бачив, який остаточно повертає право громадам розпоряджатися своїми землями, закон, який чітко закріплює, що купувати та продавати землю можуть виключно українці.
по теме
Про це йдеться в заяві глави асоціації Олександра Пасенюка. Судді вважають, що радикально з ними вирішили боротися через низку рішень, які не влаштовували уряд
В понедельник, 24 мая, президент Владимир Зеленский в ходе форума "Украина 30" подписал законопроект о земельной децентрализации
Володимир Зеленський актор, без політичного минулого вривається з кіношного політичного світу - в реальний. І стає сенсацією для всіх. Як пройшли його перші два роки?
Фермери, представники профспілок і громадських організацій загалом понад сімнадцять тисяч людей - усі обстоюють проведення національного референдуму
Олексій Арестович розповів, що на даний момент відомо про зустріч двох президентів, України та Росії, Володимира Зеленського та Володимира Путіна