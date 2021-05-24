Український гурт з Євробачення повернувся додому [ Редактировать ]
Гурт "Go_A", який цьогоріч представляв Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення", напередодні повернувся додому. Музикантів в аеропорту Бориспіль зустрічали фанати та журналісти. Солістка Катерина Павленко розповіла, що результати голосування професійних суддів її трохи засмутили, але реакція глядачів була просто чудовою.
Нагадаю, переможцем музичного конкурсу "Євробачення-2021" став італійський гурт Манескін. Українські виконавці "Go_A" з піснею "Шум" посіли 5 підумкове місце і друге - серед телеглядачів Європи та Австралії.
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