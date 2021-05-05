В Испании задержали подозреваемого в убийстве силовиков на Майдане [ Редактировать ]
В среду, 5 мая, испанская полиция задержала мужчину, который подозревается в причастности к убийству не менее двух силовиков на Майдане в 2013 году. Об этом говорится в сообщении на сайте испанской полиции.
Украинские правоохранительные органы объявляли его в международный розыск.
Расследование в Испании началось в апреле прошлого года, когда через испанского атташе в Украине стало известно, что подозреваемый может скрываться в валенсийском городе Пусоль.
По данным полиции, он постоянно переезжал, некоторое время просиживал в Барселоне, Мадриде и Валенсии. Кроме того, часто менял место жительство в самом Пусоле. Позже стало известно, что он в течение нескольких недель проживал в изолированной хижине. Полицейские установили устройство слежения, после чего арестовали его во время похода в кафетерий.
Мужчину разыскивали за убийство двух полицейских на Майдане.
При этом отмечается, что у него во время беспорядков была при себе винтовка и около 60 патронов, а украинские власти не знают точное количество силовиков, которые были ранены или погибли в результате действий этого мужчины.
Ранее мы писали о том, что в Стамбуле задержали более 200 человек за попытку провести первомайскую акцию.
по теме
В среду, 5 апреля, по факту обстрела больницы с больными коронавирусом в Красногоровке Донецкой области полиция открыла уголовное производство
Прийшов забрати авто, а опинився у лікарні: поліцейський відділок у Городищі на Черкащині вдруге опинився у центрі скандалу
В среду, 28 апреля, в Голосеевском районе Киева нашли сумку с фрагментами человеческого тела
Аби запобігти навмисним підпалам у приватному секторі екологи, рятувальники та інспектори з благоустрою вирушають у рейди
В среду, 5 мая, стало известно о том, что глава СНБО Алексей Данилов обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю
За кілька днів до аварії місцеві жителі керівників дорожніх служб попереджали про можливу небезпеку на переправі. Люди помітили новоутворену тріщину то ж просили виправити ситуацію. Чому, цього ніхто не зробив?