Раніше у компанії заявили, що білоруський диспетчер проінформував пілотів про загрозу на борту

Авіакомпанія Ryanair оновила заяву щодо посадки літака в Мінську і назвала це актом піратства з боку білоруської влади.

Раніше у компанії заявили, що білоруський диспетчер проінформував пілотів про загрозу на борту, тож літак спрямували нібито до найближчого аеропорту - у Мінську.

Це не відповідає дійсності, оскільки за даними сервісу Flightradar24, що літак у момент розвороту насправді був біля Вільнюса.