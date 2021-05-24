Затримання Протасевича: Ryanair заявила про акт піратства з боку Мінська [ Редактировать ]
Авіакомпанія Ryanair оновила заяву щодо посадки літака в Мінську і назвала це актом піратства з боку білоруської влади.
Раніше у компанії заявили, що білоруський диспетчер проінформував пілотів про загрозу на борту, тож літак спрямували нібито до найближчого аеропорту - у Мінську.
Це не відповідає дійсності, оскільки за даними сервісу Flightradar24, що літак у момент розвороту насправді був біля Вільнюса.
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