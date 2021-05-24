В України вкрали два Кримських півострова. Про це також заявив Президент Зеленський під час свого виступу на форумі. За словами глави держави, саме таку площу земель було незаконно привласнено ділками протягом земельного мораторію.

За цей період вартість гектара сільськогосподарської землі стала найнижчою у Європі, додав президент. З липня в силу вступить новий закон, який скасує мораторій на продаж аграрної землі, крім земель державної власності.

Власниками сільськогосподарської землі можуть бути громадяни України, територіальні громади та держава... Економічні новин далі від Кирила Воронка.

Міністерство економіки оприлюднило розрахунки середньої вартості бензину і дизельного пального, до якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. Середня вартість одного літра дизпалива становить 20 гривень 89 копійок, а літр бензину 24 гривні 84 копійки. Так, з урахуванням максимальних націнок, вартість бензину на АЗС не може перевищувати 29 гривень вісімдесяти чотирьох копійок, а дизеля - 27 гривень вісімдесяти дев'яти копійок за літр. Кабінет Міністрів увів державне регулювання цін на бензин і дизпальне 14 травня. Надбавка до середньої ціни на дизель повинна бути не вище семи гривень за літр, а бензину - не вище п'яти. Розрахунки надає "Нафтогаз України" кожного місяця.

Тариф на електроенергію, який становить наразі 1 гривню 68 копійок за кіловат-годину, діятиме лише до кінця червня. У Кабінеті Міністрів анонсували подорожчання електроенергії. Урядовці планують підняти вартість кіловату для споживача з 1 липня. У кожній області тариф буде відрізнятися. Наприклад, у київській та дніпропетровській областях ціна коливатиметься від двох гривень шістдесяти копійок до двох гривень дев'яноста шести копійок.

Натомість у івано-Франківській і Луганській областях - від трьох сімдесяти до чотирьох гривень за кіловат. Усе через тариф на розподіл: у Києві він найнижчий, а у Луганській області - навпаки - найвищий. Раніше Верховна Рада не підтримала повернення до пільгового тарифу - (0,9 грн) 9 копійок за кіловат-годину. Та відмовилася поновити пільгові 100 кіловат-годину, у межах яких застосовуватимуть зазначений тариф.

На виплату "карантинної" допомоги вже спрямували майже півтора мільярда. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки. Гроші підуть на виплату восьми тисяч гривень державної допомоги фізичним особам - підприємцям (ФОП) та найманим працівникам, які під час дії обмежень червоної зони не змогли працювати. Виплати вже отримали понад сто тисяч (100 208) найманих працівників та майже 75 тисяч ФОПів. Найбільше виплат отримали в Києві (майже 270 млн грн), львівській (майже 146 млн грн) та Харківській (135 млн грн) областях. Програма державної підтримки буде доступна впродовж цього року для всіх областей, які потрапляють до "червоної" зони.