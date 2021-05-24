Ціни на промислові метали і залізну руду падають на тлі повідомлень із Китаю. Місцевий регулятор має намір "охолодити" ринок - боротися із монополіями і накопиченням сировини.

Мовляв, так виробників змусять знизити вартість продукції - останнім часом вона дорожчала на тлі після епідемічного відновлення економіки.

Китай - найбільший споживач сировинних матеріалів. З початку року експорт із КНР зріс на 32%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.