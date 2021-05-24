Державний тероризм і піратство. Так про події у Мінську говорять європейські лідери. Заборонити польоти над Білоруссю, закрити аеропорти для білоруських літаків це лише деякі з тих санкцій, які вони пропонують. Велика Британія уже запровадила обмеження проти сотні білоруських топ-чиновників та закрила свої летовища для авіакомпанії "Белавіа". Кілька авіакомпаній від сьогодні почали літати в обхід повітряного простору Білорусі. Більше про реакцію світу розкаже Олена Абрамович.

Шок і обурення - свою оцінку подіям навколо примусової посадки літака Ryanair у Білорусі висловив чи не кожен західний політик. президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала це терористичним захопленням авіасудна. І пообіцяла, що така, цитую "несамовита та протиправна поведінка білоруського режиму матиме наслідки". "Безпрецедентним державним тероризмом" назвав інцидент польський прем'єр-міністр. А президент Литви пригрозив - санкції будуть болючими.

Ґітанас Науседа, президент Литви:

Перш за все, ми вимагаємо звільнення Романа Протасевича. По-друге, якщо цього не станеться, ми говоритимемо про дуже серйозні санкції, включно з визнанням білоруського повітряного простору небезпечним для цивільної авіації та скасуванням прав на посадку літаків "Белавія" в аеропортах країн ЄС та НАТО.

Не пускати на посадку літаки білоруської державної компанії "Белавіа" закликала і Бельгія. За призупинку польотів над Білоруссю виступили парламенти Латвії, Литви, Польщі, Німеччини, Чехії, Ірландії та Великої Британії. Такий же заклик пролунав від Комітету у закордонних справах Сенату США. Держсекретар Ентоні Блінкен висловив готовність Вашингтону приєднатися до європейських санкцій.

Ми рішуче засуджуємо нахабний і шокуючий вчинок режиму Лукашенка з перехоплення комерційного польоту та арешту журналіста. Ми вимагаємо міжнародного розслідування та узгоджуємо з нашими партнерами подальші кроки. Сполучені Штати на боці народу Білорусі.

Франція висунула пропозицію на додачу до бойкоту "Белавіа" та повітряного простору Білорусі призупинити також наземні транспортні зв'язки з країною. Усі ці варіанти санкцій лідери країн Євросоюзу мають обговорити вже зараз - у понеділок увечері в Брюсселі розпочинається дводенний саміт ЄС. А у вівторок ситуацію і реакцію на неї обговорять посли НАТО. Поки що ж авіакомпанія Ryanair продовжує літати над Білоруссю.

Майкл О'Лірі, генеральний директор Ryanair:

Ми, як і всі європейські авіалінії, чекаємо сьогодні на вказівки від лідерів ЄС та НАТО. Ми надіслали їм запит з питанням, чи варто нам йти в обхід Білорусі. Але ми не часто літаємо над нею. І це було б дуже незначним коригуванням, оскільки наші рейси переважно летять над Польщею.

Тим часом окремі авіакомпанії вже почали літати в обхід Білорусі. Кілька таких рейсів здійснила латвійська авіакомпанія Airbaltic, а також угорська Wizz Air. А Міністерство закордонних справ Литви закликало своїх громадян покинути територію Білорусі, поки це можливо.