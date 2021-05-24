Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю. Українським літакам також заборонять літати над цією країною. Рішення про це доручив підготувати президент Володимир Зеленський. Причина - учорашня посадка літака "Райнейр", що спричинила скандал світового масштабу.

Борт, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, змусили сісти у Мінську. Для цього у небо підняли винищувач. Усе заради затримання засновника опозиційного телеграм-каналу "Нєхта" - Романа Протасевича. Хронологія подій - у сюжеті Ірини Іванової.

Це сталося напередодні ввечері. Пасажирський літак авіакомпанії "Райнейр", який здійснював рейс Афіни-Вільнюс, примусово посадили в Мінську. Мовляв, на борту повітряного судна - бомба. Для супроводження навіть підняли в небо винищувач. Аудіозапис переговорів екіпажу з диспетчерами згодом з'явився в мережі.

З міркувань безпеки ми рекомендуємо вам приземлитись. - Добре, ми зрозуміли. Дайте нам хвилину, будь ласка. Звідки надійшло повідомлення про замінування? Звідки у вас ця інформація? - Служба безпеки аеропорту повідомила, що їм надійшов е-мейл.

Що відбувалося на борту після приземлення - розповідають самі пасажири.

Артур Сікс, пасажир:

За 5 хвилин до посадки в Литві нам оголосили, що літак сяде в Мінську. Потім зайшли із собаками й шукали - чи-то наркотики, чи-то бомбу, чи-то ще щось.

Бомбу так і не виявили. Літак простояв на місці понад шість годин і полетів у Вільнюс. Але просто на злітній смузі затримали пасажира, який прямував цим рейсом. Ним виявився один із засновників опозиційного телеграм-каналу НЄХТА - 26-річний Роман Протасевич. Його ресурс був одним із головних майданчиків опозиції під час висвітлення масових протестів проти Олександра Лукашенка. Пізніше білоруська влада визнала канал екстремістським, а його засновників терористами. За таких обставин у Білорусі блогерові загрожує найвища міра покарання.

Моніка Сімкене, пасажирка:

Коли Романа заарештовували, він спочатку нічого не сказав. А потім повернувся до людей та промовив, що йому загрожує смертна кара.

Один із представників опозиції - Павло Латушко - заявив, що Білорусь через диспетчерів навіть погрожувала збити літак, якщо він не виконає екстрену посадку в Мінську.

Павло Латушко, член координаційної ради:

То, что сегодня по указанию военного диктатора в Беларуси был посажен гражданский самолет компании Райнейр с применением военно-воздушных сил Беларуси, является еще одним свидетельством того, что в Беларуси нарушается международное право, подвергается опасности жизни и здоровье иностранных и белорусских граждан.

Акція спланована й ретельно продумана. У цьому переконані батьки затриманого активіста. Де він зараз перебуває - невідомо. Як пише ВВС, Протасевич - опозиціонер зі стажем, проти нього розслідують кілька справ.

Блогер уже понад рік не з'являвся в рідній країні і часто змінював місця проживання боявся викрадення. З того рейсу зняли й дівчину Протасевича, зараз її утримують у слідчому ізоляторі в Мінську, на якій підставі теж невідомо. Також із літака зійшли кілька громадян Росії, ймовірно, силовики. Очевидно, їхня подорож, як і місія, в Мінську добігла кінця.