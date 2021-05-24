Президент зробив це просто під час під час виступу на форумі "Україна 30. Земля"

Об'єднані територіальні громади самі розпоряджатимуться своїми землями. Відповідний закон підписав сьогодні Президент.

Зробив це просто під час під час виступу на форумі "Україна 30. Земля". Згідно з документом, угіддя за межами населених пунктів передаються з державної власності - у комунальну.

Виняток - ​​землі державного значення. Крім того, місцеві органи влади отримають право змінювати цільове призначення приватних ділянок.

Володимир Зеленський, президент України: