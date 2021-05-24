Об'єднаним територіальним громадам дали право розпоряджатися своїми землями [ Редактировать ]
Об'єднані територіальні громади самі розпоряджатимуться своїми землями. Відповідний закон підписав сьогодні Президент.
Зробив це просто під час під час виступу на форумі "Україна 30. Земля". Згідно з документом, угіддя за межами населених пунктів передаються з державної власності - у комунальну.
Виняток - землі державного значення. Крім того, місцеві органи влади отримають право змінювати цільове призначення приватних ділянок.
Володимир Зеленський, президент України:
Це закон який забирає у кабінетного чиновника функцію оформляти право на землю яку він ніколи не бачив, який остаточно повертає право громадам розпоряджатися своїми землями, закон який чітко закріплює, що купувати та продавати землю можуть виключно українці.
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