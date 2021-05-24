Діти були практично непритомні й ні на що не реагували

На Прикарпатті троє підлітків опинилися в лікарні через алкогольне отруєння. Ледь притомних дітей знайшли однолітки на будівельному майданчику і викликали швидку. Як почуваються діти зараз? І де вони взяли алкоголь? З'ясовували мої колеги.

На будмайданчику в спальному районі Івано-Франківська підлітки попідруки ведуть свого друга… І водночас сюди мчить швидка. Її викликали самі ж діти.

Мирон Матейко, головний лікар, КНП обласний клінічний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Івано-Франківської обласної ради:

Поступив виклик по вулиці Миколайчука, лежить дитина блює. Без свідомості. Вона була на місці, зустріли підлітки, які кричали - дитина лежить. Діти кричали що є ще один - побігли за будинок і принесли ще одного.

Діти були практично непритомні й ні на що не реагували, розповідають лікарі. Одного хлопчика доправили в обласну дитячу лікарню, ще двох - у психоневрологічну.

Оксана Дащенко, медичний директор Івано-франківської обласної дитячої лікарні:

Спілкування із пацієнтом, який вже на той час вже був у свідомості, дали підстави вважати що в дитини був стан алкогольного сп'яніння оскільки була блювота, був запах алкоголю.

Двоє хлопців - учні 6 та 7 класу ось цієї франківської школи. У навчальному закладі кажуть - нарікань на дітей не було.

Михайло Калинюк, директор ліцею №22 міста Івано-Франківськ:

Ці діти... Не можу сказати, що вони погані, раніше таких випадків з ними не траплялося, вони не особливо добре навчаються, але зауважень із такого приводу до них не було. І для мене це також було це досить дивним. єдиним наскільки мені відомо там є питання щодо виховання дітей у сім'ї, хтось там на заробітках, діти не мають особливого контролю дома в сім'ї.

Та все ж викликали батьків у школу для пояснень. Розмовляти із журналістами - ті відмовились. А от педагогам усе розповіли, дітей було п'ятеро - троє учнів із цієї школи і двоє із сусідньої. Напилися вдома в одного з них, поки батьків не було.

Віктор Пастернак, класний керівник:

Хлопці зібралися пішли на хату до одного із учнів, і взяли зі серванту алкогольні напитки…і розпили. Відповідно запивали водою, не закусували, відповідно 6 і 7 клас учні. Батьки усвідомлюють свою провину.

Людмила Грицко, заступник директора ліцею №22:

Вони взяли - давайте спробуємо на смак як це виглядає що потім буде. Зі слів батьків десь 250 грам цього міцного напою вони вжили.

А вже на вулиці хлопцям стало зле. Трьох - госпіталізували. Нині в лікарні залишився один - наймолодший. На батьків у поліції склали адмінпротоколи.

Христина Максимчак, речниця обласного управління національної поліції в Івано-Франківській області:

Наразі працівники ювенальної превенції встановлюють усіх учасників подій, опитують дітей, батьків також з'ясовують походження алкогольних напоїв, які вживали діти.

Медики ж застерігають - випадки отруєння дітей алкоголем стають частим явищем. І з кожним роком вік пацієнтів молодшає.