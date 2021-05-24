Підпалив себе заради "епічного" відео в соцмережах. У Дніпрі рятують 12-річного підлітка, який облив себе займистою речовиною та запалив сірника. Дитина нині в реанімації, у хлопця обпечено 40 відсотків шкіри. Чому так сталося - з'ясовувала Олена Мендалюк.

Уже третю добу дванадцятирічний хлопець - у реанімації Дніпропетровської обласної дитячої лікарні. Зараз він у медикаментозному сні, на апараті штучної вентиляції легень. Медики в прогнозах стримані. Кажуть - роблять усе можливе, але загроза життю зберігається.

Сергій Єгоров, завідувач відділення реанімації Дніпропетровської обласної дитячої лікарні:

Пламя всегда тяжелые и глубокие ожоги. Поражена верхняя половина тела, это лицо, верхние конечности, грудная клетка, спина. Вероятней всего - рубашка горела.

До реанімації хлопець потрапив після небезпечних забавок із вогнем. Компанія дітей намагалася зняти відео для інтернету, однак розваги призвели до трагедії.

Сергій Єгоров, завідувач відділення реанімації Дніпропетровської обласної дитячої лікарні:

Достоверной информации нет, по предварительным данным. У ребенка по каким-то причинам загорелась одежда. Что произошло - неизвестно, ребенок в это время с друзьями гулял.

Усе відбувалося на пляжі житлового масиву Придніпровськ. Тутешні працівники небагатослівні. Але визнають: ігри з вогнем серед місцевої молоді - справа звична.

Это обычно после 19 часов такие игры бывают. Ничего рассказывать не буду, все что сказано мною, будет против меня.

Найімовірніше, за вчинок дітей відповідатимуть їхні батьки. У поліції відкрили кримінальне провадження за злісне невиконання батьківських обов'язків. А медики продовжують боротися за життя хлопця.

Артем Посунько, лікар-комбустіолог Дніпропетровської обласної дитячої лікарні:

Не менше місяця він буде в реанімації, а далі буде продовжуватися лікування вже у відділені. Попереду на нього чекають численні оперативні втручання, процедури, які направлені на зменшення інтоксикації організму і на покращення його загального самопочуття.

Лікування не лише тривале, а й дороге. За словами медиків, постраждалий потребує також донорської крові.