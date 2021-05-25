В Украину возвращаются грозовые дожди. В некоторых регионах температура воздуха опустится, также стоит ожидать шквальной ветер. Об этом сообщает пресс-центр УкрГидрометцентра.

С 26 мая западные, северные и частично центральные (Киевская, Черкасская, Житомирская) области накроют дожди с грозами.

Температура воздуха будет колебаться от +20 до +28, а ночью от +10 до +15.

27 мая дожди пойдут на восток, температура воздуха в восточных и южных областях достигнет +28. На западе будет +20+22.

28 мая все области, кроме Луганской и Донецкой, накроют сильные дожди и грозы. Такая погода будет держаться минимум до субботы.

Ранее мы писали о том, что синоптик спрогнозировал опасную погоду на лето.

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