Во вторник, 25 мая, синоптики прогнозируют в Украине солнечную теплую погоду, местами дождь. На своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко рассказала о том, какая будет погода в Украине во вторник.

"Синоптический вторник отодвинет дождливый циклон с Украины, но циклон, своими атмосферными фронтами еще пройдется по восточным и западным областям", - написала Диденко.

По словам синоптика, на остальной нашей территории антициклонической полоса организует солнце и теплую погоду".

"Температура воздуха на протяжении 25 мая будет колебаться в пределах +20+25 градусов. В Киеве во вторник прогнозируют солнце и +22 градуса", - рассказала она.

Ранее мы писали о том, что синоптик спрогнозировал опасную погоду на лето.

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