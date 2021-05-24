Солнце и дождь: прогноз погоды на 25 мая [ Редактировать ]
Во вторник, 25 мая, синоптики прогнозируют в Украине солнечную теплую погоду, местами дождь. На своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко рассказала о том, какая будет погода в Украине во вторник.
"Синоптический вторник отодвинет дождливый циклон с Украины, но циклон, своими атмосферными фронтами еще пройдется по восточным и западным областям", - написала Диденко.
По словам синоптика, на остальной нашей территории антициклонической полоса организует солнце и теплую погоду".
"Температура воздуха на протяжении 25 мая будет колебаться в пределах +20+25 градусов. В Киеве во вторник прогнозируют солнце и +22 градуса", - рассказала она.
Ранее мы писали о том, что синоптик спрогнозировал опасную погоду на лето.
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