На Донбасі зафіксували вісім ворожих обстрілів [ Редактировать ]
Вісім ворожих обстрілів зафіксували на сході України минулої доби. По Авдіївці та Невельському противник вдарив із мінометів 120 калібру. А по оборонцях Шумів із протитанкового ракетного комплексу. На решті ділянок атакували з гранатометів та кулеметів. Під вогонь також потрапили будинки мирних жителів Північного.
Дві ракети випустили з терикона шахти в Горлівці. Перша влучила на територію гаражного кооперативу, друга - на вулицю. Минулося без жертв, проте є руйнування.
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