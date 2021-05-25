Дві ракети випустили з терикона шахти в Горлівці

Вісім ворожих обстрілів зафіксували на сході України минулої доби. По Авдіївці та Невельському противник вдарив із мінометів 120 калібру. А по оборонцях Шумів із протитанкового ракетного комплексу. На решті ділянок атакували з гранатометів та кулеметів. Під вогонь також потрапили будинки мирних жителів Північного.

Дві ракети випустили з терикона шахти в Горлівці. Перша влучила на територію гаражного кооперативу, друга - на вулицю. Минулося без жертв, проте є руйнування.