На Полтавщині лісники накрали на два з половиною мільйони гривень [ Редактировать ]
Двох працівників Миргородського лісгоспу, що на Полтавщині, підозрюють у крадіжці дерева на майже два з половиною мільйони гривень.
Вони допустили понаднормове вирубування більш ніж трьох сотень дерев. Ділкам закидають недбалість та зловживання службовим становищем. Їм загрожує до п'яти років ув'язнення.
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