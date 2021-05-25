Їм загрожує до п'яти років ув'язнення

Двох працівників Миргородського лісгоспу, що на Полтавщині, підозрюють у крадіжці дерева на майже два з половиною мільйони гривень.

Вони допустили понаднормове вирубування більш ніж трьох сотень дерев. Ділкам закидають недбалість та зловживання службовим становищем. Їм загрожує до п'яти років ув'язнення.