Люди среднего возраста, которые регулярно смотрят телевизор, подвержены большему риску ухудшения когнитивных функций в более позднем возрасте. Об этом свидетельствуют результаты трех новых исследований, пишет Medical Xpress.

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Ученые обнаружили, что даже умеренное время просмотра телевизора связано с ухудшением когнитивных функций в пожилом возрасте. При этом они не могут точно сказать, является ли само телевидение непосредственной причиной такого упадка, или это зависит от количества времени, которое люди проводят перед экраном.



По словам президента Американской кардиологической ассоциации доктора Митча Элкинда, вполне логично, что малоподвижный образ жизни и связанные с ним ожирение, высокое кровяное давление и диабет могут со временем негативно повлиять на умственные способности людей.

"Даже если вы идете на пробежку, это хорошо, и вы можете получать свои 30 минут в день физической активности, но если вы проводите остальное время, сидя в офисе за столом и вообще не двигаясь, это может отнять некоторые преимущества упражнений", - подчеркнул Элкинд.

В свою очередь, уменьшая часы просмотра телевизора человек способствует здоровому старению мозга.

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